Dokuz aylık dönemde kayıp yüzde 39!

Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre %36,92 oranında azalarak 228.628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362.465 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %47,84 azalarak 52.681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100.991 adet satış gerçekleşmişti.

2018 Eylül ayına göre otomobil yüzde 100, HTA satışları yüzde 23 arttı

2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %38,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %44,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %33,2 azalış izlendi. 2019 yılı Eylül ayı sonunda 128 adet elektrikli ve 7.625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Türk kullanıcı daha çok otomatik vitesli araçları tercih ediyor

2019 yılı Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %55,81'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %67,80'e ulaştı.

2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %86,3'ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,9 pay alan C (141.629 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,2 pay, 117.104 adet) oldu.