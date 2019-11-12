Durgun ekonomi lüksü vurdu mu?

Son iki yıl içerisinde yaşadığımız ekonomik durgunluktan otomotiv endüstrisinin ne kadar etkilendiğini tekrardan belirtmeme gerek yok. Bu etki doğrultusunda bugünkü pazar 2019 yılının 10 ayında yüzde 32 oranında daralmaya devam ederken bankaların uyguladığı yeni düşük faizli krediler satışları geçen yıla göre ciddi bir miktarda artırmayı başardı.

Bu ekonomik durgunluğun otomobil pazarında en çok etkilediği segmentlerden biri de lüks ve premium markaların segmentleri oldu. Genellikle vergi diliminin en üstünde yer alan bu modellerin, donanımlarına da ekstra Özel Tüketim Vergileri ödenirken yüksek olan satın alma maliyetlerinin döviz kurlarından ciddi miktarda etkilendiğini de belirtelim. Hâl böyle olunca özellikle 2018 yılında bir önceki yıl yani 2017’ye göre satışları yüzde 50’den fazla etkilenmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise bazı iyi yönlü değişiklikler var.

Lüks ve premium otomobil dediğimizde akla gelen ilk 3 marka Audi, BMW ve Mercedes-Benz. Durum odur ki bu üç markada listenin ilk üç sırasını paylaşıyor. Ancak 2017, 2018 ve 2019 yıllarının ilk 10 aylık karşılaştırmasında işler biraz kötü.

Audi’nin ilk 10 aylık satışları 2017 ve 2018 yılına göre yüzde 50’ye yakın azalmış. BMW’de ise durum biraz daha vahim… Bunun sebebi ise geç gelen 3 Serisi ve Amerika’dan ithal edilen modellere eklenen ekstra vergiler. BMW, 2017’nin ilk 10 ayında 20 bin adedin üzerinde otomobil satışı gerçekleştirirken 2018’de bu rakam 10 binin altına inmiş. Günümüzde ise satışlar bu seviyelerde devam ediyor.

Mercedes-Benz’e baktığımızda ise onlarında rakiplerinden çok ciddi farkları yok. 2017 yılının ilk 10 ayında 20 bin adedin biraz üzerine çıkan satışlar geçen yıl 12 bin rakamlarına bugün ise 10 binin altına gerilemiş durumda… Borusan Otomotiv markalarından olan Jaguar ise 2017’deki satış rakamlarına ulaşmasa da adetlerini ciddi oranda artırmış. Ülkemizde lüks SUV denilince ilk akla gelen marka olan Land Rover her ne kadar 2017 yılındaki 4 haneli satış adetlerine ulaşamamış olsa da satış adetlerini yükseltmiş.

Tabloda en çok dikkat çeken markalardan biri ise MINI. Cooper 3k, 5k, Countryman ve Clubman modellerine sahip olan marka son 3 yılın en iyi dönemini yaşıyor.

İsveç metali olarak bahsettiğimiz Volvo ise 2017’den fazla 2018’den az olan bu yılki satışlarıyla mücadelesine devam etmiş.

Ülkemizde en çok tercih edilen spor otomobil markalarından biri olan Porsche’nin satışları ise pek iyi gözükmüyor. Marka 2017’den 2019’a yüzde 80 civarında azalma yaşamış.

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari ise bu durumdan olumlu olarak etkilenmiş. 2017 yılının 10 ayında 9 adet yapılan Ferrari satışı; 2018 ve 2019 yıllarının ilk 10 aylarında 16 adetlerine yükselmiş.

Bir diğer efsane spor otomobil üreticisi olan Lamborghini’de de satış adetleri artmış.

İŞTE SON 3 YILIN 10 AYINDAKİ LÜKS VE PREMİUM OTOMOBİL SATIŞLARI