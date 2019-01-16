İşte en yeni Mazda 6!

Markanın ülkemizde ve Avrupa'da amiral gemisi pozisyonunda olan modeli 6, en yeni haliyle Türkiye'de satın alınabiliyor. Ben de bu fırsattan faydalanıp 6'nın en yeni halini bir hafta boyunca İstanbul'da kullandım. Yeni 6 eski versiyona göre daha teknolojik donanımlara, daha verimli motora ve daha şık dış tasarım detaylarına sahip.

İlk defa karşımıza 2002 yılında çıkan otomobil, 626 modelinin yerine gelmişti. Mazda 6, orta sınıf sedan model olarak markanın özellikle Türkiye’de ve Avrupa’da amiral gemisi olarak dikkat çekiyor.

Otomobilin tasarımı markanın tasarım dili olan KODO Felsefesi’nden oluşturulmuş. Hareketin ruhu olarak adlandırılan bu tasarım dili otomobilin dışında da onu ilk defa gördüğünüzde anlaşılıyor.

Mazda 6’yı ilk defa gördüğünüzde farların içine geçmiş ve geniş bir yer kaplayan motor ızgarası size merhaba diyor.

Şişkin ve çıkıntılı olan çamurluklar, girintili ve çıkıntılı olan omuz çizgisiyle arka kısma kadar uzanıyor.

Arka kısımda ise yere paralel olarak tasarlanmış çift parçalı stoplar otomobilin duruşunu tamamlıyor. Ayrıca stopların içine geçen krom, plakalık çıtası da ön kısımda yer alan ve farların içine geçen krom motor ızgarasını destekliyor.

Otomobilin arkasındaki bir önemli detay ise tamponun sağ ve sol köşelerinde bulunan egzozları.

Mazda 6’nın boyutlarına baktığımızda ise 4870 mm. uzunluğunda, 1840 mm. genişliğinde ve 1450 mm. yüksekliğinde olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca otomobilin aks mesafesi ise 2830 mm. uzunluğunda. Tüm bu detaylarla birlikte 6, kullanıcısına en az 480 lt bagaj hacmi sunuyor. Son olarak, 2 litre benzinli ve otomatik şanzımanlı test otomobilimizin ağırlığı da 1455 kg!

Gelelim otomobilin iç kısmına, sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda aynı dış tasarımın dinamikliği içeride de devam ediyormuş gibi yapıyor. Gibi yapıyor dedim çünkü otomobilin bir önceki versiyona göre iç mekandaki farklılığı gösterge paneli olmuş.

Gösterge panelini detaylı bir biçimde incelediğinizde analog olan sağ ve sol kısımlara ek olarak lcd olan orta kısım eklenmiş. Bu bölümde istediğiniz biçimde kişiselleştirmeler yapabilmenize otomobil direksiyondaki tuşlar sayesinde izin veriyor.

Konsolun ortasında yer alan çıkıntılı ekran ise MZD Connect adı verilen multimedya yazılımıyla çalışıyor. Ekranın boyutu ise 8 inç…

Mazda 6’nın ses sistemi ise 11 hoparlörlü ve Bose imzalı. Mazda’nın diğer modellerinde de tanışık olduğumuz Bose ses sistemi işini oldukça iyi bir biçimde yerine getirmeyi başarıyor. Otomobilin, ortalamanın üzerinde olan ses yalıtımı sayesinde kabin içindeki sessizlik de bu ses sistemini artı yönde etkiliyor.

MZD Connect sisteminin kontrolü isterseniz ekran üzerine dokunarak isterseniz de vites kolunun arkasında yer alan döner düğme ile sağlanıyor. Oldukça kolay bir yönlendirme sunan bu sistem BMW iDrive teknolojisine benzer yapıda…

Vites kolunun hemen sol tarafında ise bir sürüş modu tuşu bulunuyor. Sadece Sport işareti bulunan bu düğme vites değiştirilmesi gereken motor devrini uzatmak ya da kısaltmak üzere çalışıyor.

Gelelim şık tasarımlı ve kaliteli bir otomobil duruşu sunan Mazda 6’nın kalbine, motoruna… Ülkemizde son yıllarda değiştirilen vergi sisteminden etkilenen en önemli motor seçeneklerinden biri de 2.0 litrelik motorlar. Vergi yükünün haricinde bir de bu duruma normalin üzerinde olan yakıt tüketimi de ekleyince ister istemez bu hacimde motorlar daha çok dizel ve üst segment ürünlerde dünya çapında tercih edilmeye başlanıyor. Mazda ise SKYACTIV ile bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor.

2 litrelik, atmosferik benzinli ve 4 silindirli motor verimliliği alışkın olduğumuz 2 litrelik benzinli motorlara göre oldukça yüksek seviyede. 14.0:1 sıkıştırma oranına sahip olan bu motor 165 beygir güç ve 213 Nm tork üretiyor. Gücü aktarma görevini ise 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman üstleniyor. 0’dan 100 km/s hıza Mazda 6 10.5 saniyede ulaşıyor. Otomobilin yakıt tüketim değeri ise karma olarak 6.2 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Mazda 6 ise sürüşe başladığınızda otomobilin konforlu yapısı hemen dikkatinizi çekiyor. Bulunduğu segmentin ihtiyacı olan süspansiyonlar, tatlı sert diye tabir edebileceğim yapıdaydı. Yani sürüş karakterinize göre size konforu ya da performansı verme konusunda kafa k arışıklığına yol açmıyor.

Motorun atmosferik yapısı ani hızlanmalarınıza istediğiniz gibi cevap vermese de bu durumu 6’nın kabinin de pek fazla düşünmüyorsunuz. Önden çeker ve önden motorlu yapısı ağırlık merkezinin öne daha yakın olduğu anlamına geliyor ama kafadan kayma gibi bir durumla ancak zeminden kaynaklı karşılaşabiliyorsunuz.

Özellikle uzun süreli yolculuklarda sürücüyü yormayan kabin; motor, yol ve rüzgar sesi yalıtımı açısından oldukça iyi korunmuş.

Gelelim herkesin merakla beklediği bölüme Mazda 6’nın etiket fiyatına. Mazda 6’nın başlangıç fiyatı 337 bin 100 TL olarak belirtilmiş. Test otomobili donanımında bir 6 almak isterseniz de fiyatı 339 bin 250 TL oluyor.