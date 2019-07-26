Ford Otosan üretime 3 hafta ara veriyor!

Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Gölcük fabrikasında 29 Temmuz-17 Ağustos, Yeniköy’de 28 Temmuz-19 Ağustos, İnönü fabrikasında ise 27 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verilecek. Bu tarihler arasında fabrikalara periyodik bakım yapılacak. Yapılan bu üretime ara verme durumu önceki yıllarda da gerçekleşmişti. Fabrikanın bakım ve onarım işlemleri de bu süre içerisinde yapılacak.

Bursa’da üretim yapan Tofaş da 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacağını KAP’a bildirmişti. Ülkemizde üretim yapan Hyundai, Toyota ve Honda ile alakalı da bu dönemlerde bakım çalışmaları olacağına dair söylentiler var hatta Toyota’nın da bu dönemde üretime ara vereceği söyleniyor. Ancak markalarda yapılmış resmi bir açıklama yok.

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(REUTERS)