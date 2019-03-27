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Ford Rusya’daki otomobil üretimini sonlandırıyor

Ford'un Rusya'daki ortak girişim şirketi Ford Sollers'tan yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2019 itibarıyla otomobil üretimini sonlandıracağı belirtildi.

15:44 -
Haberler Otomotiv
Ford Rusya’daki otomobil üretimini sonlandırıyor

Rusya’daki 2 montaj ve bir motor fabrikasının kapatılacağı bildirilen açıklamada, yeniden yapılanma kapsamında atılacak adımlar sonucu Ford Sollers ortak girişiminin, Sollers şirketine devredileceği aktarıldı.

Ford Sollers Üst Yöneticisi Adil Şirinov, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bugün açıkladığımız karar zor olmakla beraber Ford Sollers’ın uzun vadeli başarısı için kritik
önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

Markanın St. Petersburg fabrikasında Focus ve Mondeo modelleri üretilirken, Naberezhnyne Chelny’de Fiesta ve Ecosport modelleri üretiliyor. Ayrıca Elabug fabrikası da markanın motor üretimini gerçekleştirdiği tesis.

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Şirketin, Rusya’da hafif ticari araç üretimine ise devam edeceği belirtildi. Ford, küresel yeniden yapılanma süreci kapsamında 3 yıl önce Japonya ve Endonezya pazarlarından çıkmıştı. Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya’da 2012’de 1 milyon 970 bin araç üretilirken, bu rakam geçen yıl 1 milyon 560 bine gerilemişti.

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Uzmanlar, Ford'un özellikle Güney Kore ve Avrupalı otomobil markalarıyla Rusya pazarında rekabet edemediğine işaret ediyor.

(AA)

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Son güncelleme: android-time 15:55 27.03.2019
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