Ford Rusya’daki satıyor!

Ford’un Avrupa Başkanı olan Steven Armstrong, “Fabrikalarla bir çok farklı firma ilgileniyor. Biz de bu durumu değerlendirmek için kendi aramızda çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ford markasının Rusya ortak girişimi olan Ford Sollers otomobil üretimi yapan fabrikaları mart ayında üretimini durduracağını açıklamıştı. Bu durumdan dolayı marka bu coğrafyadaki binek araç pazarından çıkacağını da açıklamıştı. Markanın Rusya’daki binek araç üretiminin haziran ayının sonunda biteceği söyleniyor..

Amerikalı dev markanın Rusya’da Focus ve Mondeo modellerini ürettiği Vsevolozhsk ve Fiesta ile Ecosport modellerini ürettiği Naberezhnye Chelny fabrikaları bulunuyor. Ayrıca hafif ticari araçlarından Transit’in üretildiği Elabug’daki fabrikanın açık kalacağından bahsediliyor.



(REUTERS)