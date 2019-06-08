Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ford Rusya’daki satıyor!

Ford Rusya'daki fabrikalarını satmaya karar verdi. Markanın Rusya'da iki binek otomobil bir de motor üretim tesisi bulunuyor. Vsevolozhsk fabrikasında Focus ve Mondeo modelleri üretilirken Naberezhnye Chelny fabrikasında Fiesta ve Ecosport üretiliyor. Elabug'da yer alan fabrika ise markanın motorlarını ürettiği tesis olarak dikkat çekiyor...

10:14 -
Haberler Otomotiv
Ford Rusya’daki satıyor!

Ford’un Avrupa Başkanı olan Steven Armstrong, “Fabrikalarla bir çok farklı firma ilgileniyor. Biz de bu durumu değerlendirmek için kendi aramızda çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ford markasının Rusya ortak girişimi olan Ford Sollers otomobil üretimi yapan fabrikaları mart ayında üretimini durduracağını açıklamıştı. Bu durumdan dolayı marka bu coğrafyadaki binek araç pazarından çıkacağını da açıklamıştı. Markanın Rusya’daki binek araç üretiminin haziran ayının sonunda biteceği söyleniyor..

Amerikalı dev markanın Rusya’da Focus ve Mondeo modellerini ürettiği Vsevolozhsk ve Fiesta ile Ecosport modellerini ürettiği Naberezhnye Chelny fabrikaları bulunuyor. Ayrıca hafif ticari araçlarından Transit’in üretildiği Elabug’daki fabrikanın açık kalacağından bahsediliyor.

(REUTERS)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more