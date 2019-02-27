Gördüğünüzden daha fazlası!

Son 10 yıldır elektrikli araçların yükselişi hızla devam ediyor. Özellikle geride bıraktığımız 5 yıla baktığımızda ise bu yükseliş en tepe noktasına ulaşmış durumda. Egzoz gazı emisyonlarının sınırlandırılması, dizel motorların çevreye ciddi zararlar vermesi ve akaryakıt rezervlerinin gün geçtikçe azalması otomotivdeki elektriksel dönüşümü hızlandıran en temel sebepler.

Bu detaylar ışığında çoğu üretici içten yanmalı motorlarına ek elektrikli motorlarla kombine ettikleri melez motorlu modellerini piyasaya sürerken, bazı markalar ise tamamen elektrikle

çalışan otomobillerini üretiyor. Tamamen elektrikle çalışan otomobillerin en büyük sorunları ise menzilleri, şarj süreleri ve şarj istasyonlarına erişimleri. Özellikle Türkiye bazında bu durum düşünüldüğünde tek şarj ile uzun bir mesafe katedecek modeller daha avantajlı duruma geliyor. Çünkü şarj istasyon altyapısı ülkemizde çok zayıf ayrıca mesafeler uzun olduğu için de menzili kısa olan otomobilleri İstanbul trafiğinde kullanmak stres seviyenizi yukarılara çıkarıyor!

Biraz önce bahsettiğim kısıtları düşündüğünüzde tercih edebileceğiniz otomobil sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalıyor. Ben de bunların arasından en havalı olan Jaguar I-Pace’yi İstanbul’da kullanma fırsatı buldum, her ne kadar kullandığım süre kısıtlı olsa da…

Jaguar I-Pace ile karşılaştığınızda bir SUV’den ziyade hatchback bir otomobile baktığınızı fark ediyorsunuz. Ancak marka bu modeli bir SUV olarak tanımlıyor. Otomobilin ön kısmında diğer Jaguar modellerinde de hatırlayacağınız markanın logosunun yer aldığı dörtgen biçimli ızgara sizi karşılıyor.

I-Pace’nin farları ise markanın bir diğer geleneksel motorlu SUV modeli olan F-Pace’e benzer bir tasarımda. I-Pace’nin yanına geçtiğinizde ise 20 inç boyutunda jantları ve kapının içine gizlenen kapı kolları hemen dikkatinizi çekiyor. Kapı kilidini uzaktan kumandadan açtığınızda kapı kolları hemen dışarı çıkıyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise XE, XF, F-Pace, E-Pace ve F-Type gibi markanın modellerinden hatırlayacağınız biçimde tasarlanan stoplar göze çarpıyor.

Genel olarak Jaguar’ın gelecekten gelen otomobilinin detayları bu şekilde sıralanırken göz yoracak her hangi bir detayla karşılaşmıyorsunuz.

I-Pace’nin ölçüleri hakkında bilgi verecek olursam 4682 mm. uzunluğunda, 1890 mm. genişliğinde ve 1565 mm. yüksekliğinde olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca otomobilin dingil mesafesi 2990 mm. uzunluğunda. Bagaj hacmi 656 litre olan I-Pace’nin toplam ağırlığı ise tam 2133 kg!

I-Pace’nin sürücü kapısını açıp içeriye geçtiğinizde ise üç kollu yeni Jaguar direksiyonu ve aracın neredeyse her yerinde olan lcd ekranlar sizi karşılıyor.

Otomobilin gösterge paneli tamamen dijital ve kullanım biçiminize göre kişiselleştirebiliyorsunuz.

Konsol ortasında ise 10 inç boyutunda multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekranın hemen altında ise sürüş modlarını ve iklimlendirme sistemini kontrol edebileceğiniz diğer bir dokunmatik ekran yer alıyor.

Bu ekranın çerçevesinde ise vites tuşları ve sürüş modları bulunuyor.

Beyaz renkli iç döşemesi ve cam tavanıyla I-Pace’nin iç mekanı oldukça ferah ve geniş hissettiriyor.

Gelelim I-Pace’nin motoruna hatta motorlarına… I-Pace’te ön ve arka aksların üzerinde yer alan iki motor bulunuyor. Bu motorların her biri 200 beygir güç ve 348 Nm tork üretiyor. Otomobilin toplam gücü 400 beygir olurken toplam torku da 696 Nm oluyor. 90kWh akü kapasitesi olan otomobilin maksimum menzili ise 480 km!

Ön ve arka tekerlerin senkronize biçimde çalışmasından dolayı elektrik motorları gücünü dört tekerleğe birden başarıyla iletiyor. I-Pace’nin şanzımanında dişli olmadığından dolayı

gaza bastığınız andan itibaren araç tüm gücünü anında lastiklere iletiyor ve böylece 0’dan 100 km/s hıza ulaşması tam 4.8 saniyenizi alıyor.

Sürüş esnasında gürültüsüz çalışan elektrik motoru alışkın olduğunuzun otomobillerden çok farklı ve fütüristik hissettiriyor. Özellikle teknolojik olarak da geliştirilmiş olan kabinle birlikte bu durumu kombine ettiğinizde geleneksel otomobillerden ne kadar ileride olduğunu fark ediyorsunuz.

Ayrıca ileride olduğunu tek hissettiğiniz fark bu da değil. Gaza bastığınız andan itibaren 400 beygir güç bir anda tekerleklere iletiliyor ve siz olabildiğince hızlı bir biçimde hareket

ediyorsunuz, hangi içten yanmalı motorlu otomobil bu şekilde hareket edebilir ki, etse bile hangisi hiç ses çıkarmadan bunu yapabilir?

Sürüş esnasında hissettiğiniz şey ise tek cümle ile “bu dünyaya ait olmadığınız” diyebilirim. Ayrıca otomobilin yere yakın olarak konumlandırılan pilleri ağırlık merkezini daha da aşağı

çektiği için yol tutuş performansında spor otomobil gibi hissetmenizi sağlıyor.

Jaguar I-Pace’yi şarj etmek istediğinizde ise 50kW’lik DC hızlı şarj ünitesiyle bir saatte 270 km menzile ulaşabileceğiniz elektriği sağlıyorsunuz. Ayrıca evde en uygun şekilde şarj etmek üzere onaylı bir Jaguar wall box taktırabilirsiniz. Jaguar I-Pace, otomobili gece boyunca tamamen şarj edebilen ve saatte maksimum 35 km menzil sağlayan 7 kW gücünde tek fazlı bir AC araç içi şarj cihazı ile donatılmıştır. Ev tipi bir elektrik prizi kullanıldığında şarj hızı bir wall box cihazına göre daha düşüktür (saatte yaklaşık 11 km), ancak gece boyunca şarj edildiğinde ortalama günlük 60 km'lik kullanım için yeterlidir. Endüstri tipi prizler (veya üst düzey ev tipi prizler) saatte maksimum 35 km menzil sunar.

Bataryanızın şarjını uzun yolculuklar için hızla tamamlamanın en iyi yolu saatte yaklaşık 270 km* menzil sağlayabilen tipik 50 kW gücünde DC şarj cihazlarıdır. Ev dışı şarj altyapısı

geliştikçe Jaguar I-PACE yaklaşık 100 kW DC şarj hızını kaldıracak şekilde donatılacaktır. Bu durum yalnızca 15 dakikada 100 km menzil ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Tüm bunlara ek olarak sürüş esnasında ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde otomobil KERS(Kinetic Energy Reverse System) mantığıyla çalışarak menzilinize katkıda bulunuyor.

Jaguar’ın ilk elektrikli modeli olan I-Pace’den satın almak isterseniz otomobilin fiyatı 554 bin 120 TL’den başlayıp 641 bin 179 TL’ye kadar uzanıyor. Bir de bu fiyatların üzerine ekstra

donanımlar da ekleniyor.