GT4 Misano yarışında Borusan Otomotiv Motorsport ikinci oldu!

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Misano'da gerçekleştirilen GT4 European Series Misano yarışında kazandığı ikincilikle bu seride podyuma çıkan ilk Türk takımı oldu. Genç yetenekler projesi kapsamında geçtiğimiz ay takıma katılıp ilk uluslararası yarışında start alan Cem Bölükbaşı, İtalya'da gerçekleşen ikinci yarışında tüm hafta sonu başarılı bir grafik sergiledi. Cumartesi sabahı gerçekleşen sıralama turlarında elde ettiği 1:44.365'lik derecesi ile grubunda ikinci olarak start almaya hak kazanan Cem, kalabalık gridde başarılı bir start alarak pozisyonunu korudu. Pit stopta direksiyonu devralan İbrahim Okyay da istikrarlı grafiği devam ettirerek damalı bayrağın altından ikinci olarak geçti. Böylelikle BOM, WTCC, ETCC, 24H Series, 3H ECC serilerinden sonra, GT4 European Series'de de Türk bayrağını dalgalandırdı. BOM yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekleyerek şampiyona sıralamasındaki yerini üst sıralara taşıdı.

BOM bu podyum ile farklı serilerde 3. kez Misano'da podyuma çıkmış oldu. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta ise 7. sırada finiş gören BOM, aldığı önemli puanlarla şampiyonadaki pozisyonunu yukarıya taşımış oldu.

Yakından takip ettiği yarışların sonunda sporcuları Cem Bölükbaşı ve İbrahim Okyay ile birlikte tüm takımı tebrik eden Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Böylesine zorlu ve uluslararası bir seride start aldığı ikinci yarışta podyum deneyimi yaşayan Cem, Borusan Otomotiv Motorsport genç yetenek programının başarısı ile birlikte kendisine duyduğumuz güvenin haklılığını da kanıtladı. Bu sayede ülkemizin motor sporları arenasına yeni ve başarılı bir sporcu katmış olduğumuz için mutluyuz.” diye konuştu.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit'tir.