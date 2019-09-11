Hem A Serisi hem de Sedan!

Mercedes markasının ürün gamında daha önce yer almayan bir model olan A Serisi Sedan, aşina olduğumuz A Serisi’nin alt yapısı üzerine inşa edilmiş ancak gövde olarak daha geniş bagaj hacmi sunan bir tasarıma sahip versiyonu.

Otomobile önden baktığınızda A Serisi’nin standart versiyonundan hiç bir farkının olmadığını fark ediyorsunuz. Ancak kardeşi CLA’ya göre tasarımı farklı olan farları, motor kaputu ve tamponu hemen bu otomobilin CLA olmadığını fark ettiriyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise C sütunundan sonra otomobilin sedan olmasını sağlayan bölüm hemen gözünüze çarpıyor. Bu ekstra bölümle birlikte otomobil standart A Serisi’nden 130 mm daha uzun. Ayrıca bagaj hacmi de 40 litre daha fazla…

Yan profilden A Serisi ile CLA’yı karşılaştırdığınızda ise özellikle C sütununun olduğu bölüm aradaki farkı rahatlıkla gösteriyor. CLA’nın C sütunu fastback gibi tasarlanmışken A Serisi Sedan’da durum daha fazla gelenekselleşmiş sedan formunda.

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Otomobilin arkasına baktığınızda ise hatchback modelden tamamen farklı olan stoplar ve bagaj aracın sedan gövdesini destekliyor.

Bu bölümle otomobili CLA ile kıyasladığınızda fark daha belirginleşiyor. CLA’nın stop grupları A Sedan’a göre daha farklı. Ayrıca CLA’nın bagaj kapağının eğimli yapısı A Sedan’da daha dik bir duruşta.

A Serisi Sedan’ın boyutlarına bakacak olursak otomobil 4549 mm uzunluğa, 1796 mm genişliğe ve 1446 mm yüksekliğe sahip. Dizel motor ve otomatik şanzımanlı olan versiyon olan test aracımızın ağırlığı ise 1380 kg.

Bu detayları bir kenara bırakıp otomobilin içine göz attığınızda ise yeni Mercedes kokpiti hemen size merhaba diyor. Bu yeni dijital kokpit iki ana ekrandan oluşuyor. Biri gösterge tablosunu gösterirken diğeri otomobilin multimedya ekranı görevini yerine getiriyor. Her iki ekranında boyutları 10.25 inç büyüklüğünde.

Mercedes kabinde yaşattığı bu devrimle birlikte A Serisi Sedan modelinde bile onlarca alternatifi olan ambiyans aydınlatmasını sunuyor. Ayrıca vites kolunun olmasına alışkın olduğumuz yerde multimedya ekranını kontrol edebileceğiniz bir dokunmatik panel bulunuyor. Yapmanız gereken işlemi işaretleyip bu yüzeye dokunarak işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Alışması biraz zaman alıyor ama alıştıktan sonra her işinizi buradan görebiliyorsunuz.

A Serisi Sedan’ın içinde tasarımsal olarak kardeşi A Serisi’nden pek farklı bir detay yok. Ancak CLA’ya göre özellikle arka koltukların hem diz hem de baş mesafesi açısından daha rahat olduğunu söylememde fayda var. CLA daha fazla coupe ve bu detayla birlikte sportifliği bünyesinde barındırırken A Serisi Sedan daha fazla geleneksel çizgilere ve hacme sahip diyebilirim. Ek olarak sedan gövdeli A Serisi’nin aks mesafesi 2729 mm uzunluğunda.

Gelelim A 180d Sedan’ın kalbine. Mercedes’in kompakt ürün gamından hatırlayacağımız bu dizel ünite 1.5 litrelik hacme sahip. 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten motorun aktarma görevini ise 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yerine getiriyor. Bu şanzıman sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 10.6 saniyede ulaşırken şehir içi ve uzun yol karma olarak 4 lt / 100 km yakıt tüketimini kullanıcısına sunuyor.

Otomobili kullanma fırsatı bulduğum 1 hafta boyunca hem şehir içi hem de şehir dışı kullanma fırsatım oldu. Ortalamaların biraz üzerinde seyrettiğim seyahat sürem boyunca otomobil bana 6.1 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketim değeri sundu. Ancak ortalama hızım ve kullanma biçimimin ekonomik bir tarzda olmadığını açıkça tekrar belirtmek isterim. Eğer kendinizi “en az yakıtı ben tüketeceğim” biçimde şartlarsanız A 180d size bunu yapma imkanını gerçekten veriyor.

Otomobili kullandığım süre boyunca deri koltuklar, eğer araç içerisinde fazla zaman geçirirseniz canınızı biraz sıkabiliyor. Bunu engellemek içinse sık sık mola verebilir ya da sırtınızı fazla terletmeyecek tarzda hava alan tişörtler tercih edebilirsiniz.

A180 d Sedan’ı kullandığım süre boyunca otomobilin yol, motor ve rüzgar sesi yalıtımına hayran kaldım. Özellikle bir önceki hafta kullandığım CLA’ya göre bile 2 kat daha sessiz olan kabin araç içinde geçirdiğiniz zamanın kalitesini arttırıyor. Araç ile geçirdiğiniz zaman arttıkça kompakt sınıftan daha üst bir sınıfta yer aldığını istemsizce düşünüyorsunuz. Çünkü A Serisi Sedan teknoloji ve konforuyla kullanıcısına bu durumu rahatlıkla sunuyor.

Herkesin merak ettiği en önemli noktalardan biri olan fiyat konusuna geldik. A Serisi Sedan ülkemizde 1.5 dizel 116 beygir ve 1.3 benzinli 163 beygir olan iki motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Dizel motorlu otomobilin başlangıç fiyatı 253 bin 200 TL olarak belirtilmiş. Benzinli motorlu versiyonun fiyatı ise 246 bin 100 TL’den başlıyor. Test aracımızın donanımında olan bir A 180d Sedan satın almak isterseniz de 303 bin 200 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.