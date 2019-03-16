İkinci el otomobilde online platform sayısı artıyor

Geride bıraktığımız 2018 yılında yaşadığımız döviz artışı, ithal ürüne bağlı olan otomotiv pazarını temelden etkiledi. Dolar ve Euro kurundaki artış, kredi faizlerinde de yükselişe sebep oldu ve sıfır km otomobil satışları bu durumdan oldukça kötü bir biçimde etkilendi. 2016 yılında hafif ticari ve binek otomobil pazarı 983 bin 720 iken, 2017 yılında bu rakam 956 bin 194’e geriledi. 2018 yılında ise 620 bin 937 oldu. 2019 yılında ise uzmanlar ve marka yöneticileri pazarın 400-450 bin civarında olacağını tahmin ediyorlar.

Tüm bu detaylar ışığında tüketici ikinci el otomobil satın almaya yöneliyor. Bu durumun farklında olan Türkiye’de varlık gösteren otomobil firmaları ve girişimciler, özellikle internet üzerinden ikinci el otomobil arama ve satın alma platformları kurdular. Biz de sizler için bu platformları bir araya getirdik.

-Oto Eksper

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ nin kurumsal ikinci el markası olan OTOEKSPER; Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş'ın 40 yılı aşkın deneyimi ; Güçlü Bayi Ağı ve tam hizmet esasını müşteri memnuniyeti ile birleştiren felsefesiyle müşterilerinin ikinci el araç satın alma ihtiyaçlarını ek hizmetler sunarak karşılamaktadır.

-DOD

Açılımı “Doğuş Oto Değerlendirme” olan firma Doğuş Otomotiv bünyesinde yer alan bir markadır. İkinci el araç alım satım ve takas imkanını tüketiciye sunuyor. 62 satış noktası bulunana firmanın stoğunda yer alan otomobilleri internet sitesinden de görebiliyorsunuz.

-FordİkinciEl

Ford Otosan, sektördeki 50 yılı aşkın tecrübesini ve uzmanlığını FordİkinciEl markasıyla sizlerle paylaşıyor. FordİkinciEl çatısı altında her marka ikinci el aracın alım, satım ve takas işlemi, Türkiye nin en yaygın yetkili satıcı teşkilatının tecrübesi, kalitesi ve şeffaflığı ile gerçekleşiyor.

-BMW’ni bul

Borusan Otomotiv bünyesinde kurulan bu platform sadece BMW otomobil modellerinin satın alınmasına imkan tanıyor ve Borusan Otomotiv yetkili satıcılarının stoklarında yer alan stokları görebiliyor.

-Tasit.com

Garaj Sepeti'nin geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Tasit.com, sürücülerle araç hizmet sağlayıcılarını buluşturan bir pazaryeri olarak hizmet sunuyor.

–VAVA Cars

İnternet sitesi www.vava.cars olan kurum Türkiye’de Petrol Ofisi ile işbirliği içinde çalışacak. Petrol Ofisi şubelerinde sergilenecek olan ikinci el otomobilleri, firmanın internet sitesi aktif bir pozisyona geldiğinde rahatlıkla görebileceksiniz.

-arabam.com

Bu internet sitesi adından da anlaşılacağı gibi sadece ikinci el otomobil satışı üzerine çalışmaktadır. Ülkemizde ikinci el otomobil alım satımında en çok bilinen internet siteleri arasında yer alıyor. 2000 yılında kurulmuş olan bu firma rakiplerine göre farklı olarak otomotiv sektöründen haberler ve test sürüşleri de yayınlamaktadır.

-Otoshops

ALJ Grup bünyesinde yer alan firmanın Türkiye genelinde 16 tane yetkili satıcısı bulunuyor. Hem bu satıcılardan hem de internet sitesinden firmanın ikinci el otomobil stoğunu görebiliyorsunuz.

-Intercity2

Intercity Rent a Car firmasının ikinci el otomobillerini tüketiciyle buluşturduğu bir platformdur. Firmanın merkezi olan İstanbul Park Formula 1 pistinde de internet sitesinde yer alan araçları görebiliyorsunuz.

-İkinci Yeni

Bu firma internet üzerinden bireysel ve kurumsal olarak kullanılmış olan bir otomobilin açık arttırma usülünde satın alınmasını sağlıyor. Ayrıca “Hemen Al” yöntemi ile açık artırmaya dahil olmadan, beğendiğiniz otomobilin detay sayfasında bulunan “Satın Al” butonuna tıklayarak hemen satın alım yapmanız da mümkün.

-WOWWO

İkinci el otomobil alım ve satımı yapılan platformlardan farkı araçları yüzde 35 peşin, 36 ay vadeli olarak senet sistemi ile satıyor olması. Her yıl 10,000 den fazla araç satan bir kurumdur. Firmanın pörtföyünde 14 binden fazla araç bulunmaktadır.

-sahibinden.com

Türkiye’nin ikinci el otomobil pazarını kökünden değiştiren ve bu alanı tek başına 2000 yılından beridir büyük oranda domine eden sahibinden.com’un toplam 44.3 milyon kullanıcısı bulunuyor. Site içerisinde 5 milyondan fazla aktif ilan bulunuyor ve otomobil haricinde neredeyse her şeyi alıp satabiliyorsunuz.