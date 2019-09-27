İşte Ferrari F8 Spider!

Ferrari, yeni modeli F8 Spider'ı gün ışığına çıkardı. Ferrari 488 Spider'ın yerini alacak olan F8 Spider, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez “Engine of the Year” ödülü ve “Son 20 Yılın En İyi Motoru” ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motorla donatılacak. F8 Spider; 488 Spider'a göre 20 kg daha hafif olmasının yanında 488 Spider'a göre 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla sadece daha etkin bir aerodinamiğe sahip olmakla kalmıyor. Model aynı zamanda Side Slip Angle Control (yanal kayma kontrol) sisteminin yeni 6.1 versiyonuyla yollara çıkıyor.

Motor mühendisliğinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden 3902 cc hacimli motor 8000 d/d'da 720 HP güç ve 3250 d/d'da 770 Nm tork üretiyor. Litre başına 185 HP güç üreten motorun en güçlü yönlerinden biri arasında markaya özgü benzersiz ses yer alırken, turboda sıfır kayıp özelliği ve yüksek güç üretimi Maranello motorlarının geleneğini koruyor.

F8 Spider, alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü ile Manettino'nun RACE modu ile etkinleşen ve limitlerde daha kontrollü bir sürüş sunan Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) dahil üstün sürüş dinamikleri çözümleri sayesinde, benzersiz yol tutuş dinamikleri ve sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

488 Pista'dan transfer edilen önlemler sayesinde F8 Spider'ın motoru 488 Spider modeline kıyasla 18 kg daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor. Titanyum kollar, krank mili ve volan gibi sabit olmayan hareketli parçaların ağırlığının azaltılması motor devrinin daha hızlı yükselmesine yardımcı oluyor.

Görkemli dış tasarım ve aerodinami!

Ferrari Styling Center, yeni F8 Spider modelini tasarlarken F8 Tributo'nun karakteristik tasarım çizgisine sadık kalarak onu daha da geliştirmeye odaklandı. Tasarımcılar bunu yaparken efsanevi Ferrari V8 motorunun üstün performansını yansıtan, ama aynı zamanda tarihteki efsanevi orta-arkadan motorlu Ferrari modellerine gönderme yapan bir tasarıma hayat verdi. Sonuç olarak ortaya son derece özgün ve aerodinamik açıdan güçlü bir otomobil çıktı.

Ön bölüme markanın karakteristik S-Duct mimarisi damgasını vururken bazı detaylar aerodinamik açıdan daha da iyileştirildi. Daha kompakt boyutlu yatay LED farlar buna iyi bir örnek olurken aynı zamanda arka spoyler de baştan aşağı yeniden tasarlandı. Daha büyük olan spoyler, stop lambalarının etrafını sarıyor ve görsel olarak da otomobilin ağırlık merkezini düşürüyor.