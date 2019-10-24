İşte Honda’nın 2022 vizyon stratejisi!

Honda, geliştirdiği elektrikli ve hibrit teknolojilerine duyduğu güvenle ‘Elektrik Vizyon' stratejisini hızlandırdı. Amsterdam'da düzenlenen ‘Elektrik Vizyon’ toplantısında Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner tarafından yapılan açıklama kapsamında, daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedef, 2022 yılına çekildi. Honda, bu hedef kapsamında 36 ay içinde elektrikli veya hibrit motora sahip 6 yeni model sunacak.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERE YENİ İSİM

Honda, tüm elektrikli veya hibrit araçlarını aynı küresel isim altında birleştirecek olan yeni “e: Teknoloji” markasını da hayata geçiriyor. Bu strateji kapsamında üretilecek tüm modeller “e:Technology” markası altında olacak. “e:Technology” markası altında üretilen ve e:HEV logosu taşıyan ilk model ise yeni nesil Jazz oldu. Honda'nın küçük sınıftaki başarılı temsilcisi, bir ilke imza atarak gelişmiş iki motorlu hibrit teknolojisini standart olarak kullanıma sunuyor. B Hatchback segmentinin en popüler üyesi olan Honda Jazz'ın yeni nesli bugüne kadar olduğu gibi küçük sınıfın en iyi kabin genişliğini ve konfor seviyesini sunmaya devam ederken aynı zamanda ‘elektrikli araçlara özgü' sürüş dinamiklerini, gelişmiş teknolojileri ve güvenlik özelliklerini taşıyor.

2020 yılında Avrupa pazarında satışa çıkacak olan “Honda e” ile yeni nesil Honda Jazz'ın “Elektrik Vizyon” stratejisinin öncü modelleri olduğunu belirten Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, “Elektrifikasyondaki bu değişim, model dizilişimizin yüzünü önemli ölçüde değiştirecek. İki motorlu hibrit teknolojimiz model yelpazemize yayılacak ve daha fazla elektrikli veya hibrit ürünü pazara sunacağız” dedi.

HİBRİT MOTORLU YENİ JAZZ e:HEV

Yeni Honda Jazz Avrupa’da ilk kez iki motorlu hibrit güç ve aktarma sistemi ile satışa sunulacak. Yeni Honda Jazz için geliştirilen yeni hibrit sistem yumuşak, akıcı ve gaz emirlerine çabuk cevap veren canlı ve atak bir sürüş deneyimi sunacak.