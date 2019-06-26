İşte yeni Ford Puma

Puma’yı ilk defa gördüğünüzde küçük ve sıkıştırılmış bir Focus diyebilirisiniz. Çünkü otomobilin farları, motor ızgarası ve arkadan görünümü bu modeli andırıyor. Ancak kendisi küçük SUV hatta crossover segmentinde mücadele edecek bir otomobil.

Fiesta ve EcoSport modellerine göre tamamıyla farklı ve dinamik bir tasarımı olan Puma, markanın İngiltere web sitesinde yayınlandı.

Marka Puma’nın ST-Line donanımlı versiyonunu fotoğraflarını servis ederken otomobil tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı diyebilirim.

Yeni Puma’nın iç detaylarının fotoğrafları ise markanın analog göstergelerden kurtulduğunu gösteriyor. Puma tamamıyla dijital olan 12.3 inçlik gösterge tablosuna sahip olacak.

Otomobilin iki küçük hacimde içten yanmalı motorlu ve hibrit motorlu seçenekleri var. Bunlardan hibrit olanı sizinde tahmin ettiğiniz gibi 1 litrelik EcoBoost motorla kombine edilmiş bir ünite olacak. Diğer iki içten yanmalı motor ise yine 1 litre EcoBoost ve dizel motor olacak. EcoBoost motor elektrik motoruyla birlikte toplam 152 beygir güç üretecek. Hem otomatik hem de manuel şanzıman seçeneklerine de sahip olacak.

Ford, yeni Puma’nın ölçüleri ve teknik detaylarıyla alakalı resmi bilgiler henüz yayınlamadı. Ancak otomobilin birden fazla güvenlik donanımı bulunuyor. Bunlar arasından en dikkat çekenleri ise Acil Fren Sistemi, Lastik Basınç Uyarı sistemi, ESP, yarı otonom park asistanı, Adaptif Hız Sabitleme sistemi ve yaya algılama sistemi.

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