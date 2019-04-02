İtalyanlardan birleşmeye dair ilk açıklama geldi!

Elkann mektupta, “Bu zihin ve yaklaşım ve FCA ile onun cüretkâr ve kârlı geleceğinin bir parçası olma taahhüdümüz her zaman olduğu gibi bugün de geçerlidir” dedi. Fiat Chrysler’da yüzde 29 pay ile en büyük hissedar olan Exor, 2015 yılında ABD’li reasürans şirketi PartnerRe’yi satın almasından bu yana yatırımlarını farklı alanlarda çeşitlendirmeye çalışıyor. Basında geçen ay yer alan haberlerde Fransız Renault’nun 12 ay içinde Nissan Motor ile birleşme görüşmelerini tekrar başlattıktan sonra Fiat’ı satın almak için teklif vereceği belirtiliyordu. Ayrıca Peugeot ailesinin holding şirketi FFP Fransız otomobil üreticisi PSA’nın yeni bir şirket satın almasını destekleyeceğini ve Fiat Chrysler’ın seçeneklerden biri olabileceğini açıklamıştı.

(REUTERS)