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İtalyanlardan birleşmeye dair ilk açıklama geldi!

Fiat Chrysler'ın ana hissedarı Agnelli ailesi, şirketin başka bir otomobil üreticisi tarafından satın alınabileceği yönündeki spekülasyonun artması üzerine hissedarlığını devam ettirmek konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Fiat Chrysler'ın yönetim kurulu başkanı olan, Agnelli ailesinin holding şirketi Exor'un başında bulunan John Elkann, dün gece yatırımcılara gönderdiği mektupta "FCA'nın sermayesindeki kalıcılığımız, şirketin yönetim ekiplerinin günlük baskılarla ilgilenmek yerine uzun vadeli planlar ile ilgilenmesine imkan verdi" dedi.

13:24 -
Haberler Otomotiv
İtalyanlardan birleşmeye dair ilk açıklama geldi!

Elkann mektupta, “Bu zihin ve yaklaşım ve FCA ile onun cüretkâr ve kârlı geleceğinin bir parçası olma taahhüdümüz her zaman olduğu gibi bugün de geçerlidir” dedi. Fiat Chrysler’da yüzde 29 pay ile en büyük hissedar olan Exor, 2015 yılında ABD’li reasürans şirketi PartnerRe’yi satın almasından bu yana yatırımlarını farklı alanlarda çeşitlendirmeye çalışıyor. Basında geçen ay yer alan haberlerde Fransız Renault’nun 12 ay içinde Nissan Motor ile birleşme görüşmelerini tekrar başlattıktan sonra Fiat’ı satın almak için teklif vereceği belirtiliyordu. Ayrıca Peugeot ailesinin holding şirketi FFP Fransız otomobil üreticisi PSA’nın yeni bir şirket satın almasını destekleyeceğini ve Fiat Chrysler’ın seçeneklerden biri olabileceğini açıklamıştı.

(REUTERS)

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