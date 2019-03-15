Jaguar Land Rover’dan büyük geri çağırma!

Geri çağırma Jaguar ve Land Rover otomobilleirnin 2 litrelik motora sahip olan versiyonlarını etkiliyor. Jaguar tarafında XE, XF, E-Pace ve F-Pace. Land Rover’da ise Discovery Sport, Evoque, Velar ve Sport modelleri bu durumdan etkileniyor.

2014 ve 2018 yılları arasında üretilen motorları kapsayan geri çağırma, 2018 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren yeni test olan WLTP prosedüründen sonra oldu. Avrupa Birliği Güvenlik Kapısı Rapex, bu araçlarda kullanılan motorların çevreye aşırı seviyede CO2 saldığını belirtti.

Geri çağırma kapsamında İngiltere’de 44 bin 389 otomobil bu durumdan etkilenirken bu rakamın büyük bir çoğunluğu dizel motorlardan oluşuyor. Ancak 9653 adet benzinli motorda bu durumdan etkilenmiş.

Jaguar Land Rover tarafından gelen açıklamada ise çözüm üzerine markanın çalıştığı ve hazırlığını yaptığı yönünde. İngiliz üretici “doğru CO2 performansının güvenilir bir şekilde elde edilmesini sağlamak” için gerekli durumu belirlediklerini de bu açıklamasına ekledi. Marka bu düzeltmeyi müşteriye bir maliyet oluşturmadan yapacak. Jaguar Land Rover sahipleri ise bu yazılım düzeltmesi sonucunda araçlarının daha güçsüz olacağından endişe duyuyorlar.

Jaguar Land Rover açısından bu geri çağırma durumunun farklı bir boyutuda bulunuyor. JLR’nin finansal bir krizi bulunuyor ve bunun temel sebebi Çin’deki satışların yavaşlaması. Şirketin kayıtlarına göre satışlar şubat ayında yüzde 48 gerilemiş durumda. Ayrıca Avrupa’daki dizel motorlu araç satışlarının da gerilemesi bu durumu sanıldığının aksine daha da zor bir noktaya sürüklüyor. Marka maliyet azaltma planı kapsamında 4500 çalışanıyla da yollarını ayıracak.