Karda iki çeker otomobil kullanmak

Nissan’ın Avrupa ve ülkemizde en çok tercih edilen otomobili olan sınıfının lideri modeli Qashqai bu defa farklı bir konu için konuğum oldu. Lansman renginde olan test aracımızda 1.6 litrelik dizel motor ve CVT şanzıman yer alıyor.

Qashqai bulunduğu sınıfın yaratıcısı olarak görülüyor ve bu sınıfa iki çeker özelliği bu tarz modellerle geldi diyebiliriz. 4×4 çekiş sistemi olan otomobillere göre daha az yakıt tüketen bu araçlar aslında kullanıcısının şehir içi trafiğinde daha fazla zaman geçirdiğini düşünerek de bu duruma geldiler diyebiliriz.

4×4 çekiş sisteminin tek maliyet arttırdığı nokta tüketiciye yansıyan yakıt tüketimi değil. Bu çekiş sistemi için önde konumlandırılan motorun gücünü arka lastiklere aktarması, motorun ve şanzımanın bu duruma göre konumlandırılması gibi durumlar da üreticiye oldukça maliyet oluşturuyor. Bu yüzden daha basit ve maliyeti az olan 4×2 sistemini üreticiler kullanıyor. Günümüzdeki crossover ve SUV modellerine bakarsanız çoğunun 4×2 olduğunu da göreceksiniz.

Ben Qashqai test otomobiliyle İstanbul’a yakın bir lokasyon olan Bolu Tabiat Parkı’na erken saatlerde gittim. Her ne kadar yollar temizlenmiş olsa da yine de karla kaplı ve buzlanmış yerler de oldukça fazlaydı.

Karda güvenli otomobil kullanmanın en önemli yanı kış lastiklerinizin olması. Sonrasında ise kullanacağınız zemine göre aracınız tiptronik özellikli şanzımana sahip ise manuel modunda kullanmanızı öneririm. Bunun sebebiyse karlı zeminde fren yaptığınızda aracınızın lastiklerinin kayma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden özellikle hafif fren yapacağınız durumlarda aracınıza motor freni yaptırmak için manuel mod kullanılmasını işinizi kolaylaştırır. Bu duruma ek olarak karlı zeminde otomobilin viteslerini daha alt devirlerde değiştirerek yola daha iyi tutunmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü üst devirler lastiklerin patinaj çekme ihtimali artacaktır.

İniş çıkışın ardından viraj dönerken yapmanı gereken en önemli davranış biçimi ise direksiyona yumuşak davranmak. Otomobilinizi karlı zeminde yönlendirmek istiyorsanız ani ve sert direksiyon manevralarından kendinizi uzaklaştırmanız gerekir.

Karlı zeminde ne kadar çok lastiklerin dönmesine izin verirseniz yola tutunmanız ve otomobilinizi yönlendirmeniz bir o kadar kolay olur.

Kış koşullarında bir diğer önemli kavram ise takip mesafesi. Kuru zeminlerde 3 saniye olan ve bu süreyle hızımızın yarısı kadar takip mesafesini öndeki araçla bırakmamızı sağlayan bu sistem karlı ve buzlu zeminlerde 8 ve üzeri saniye olarak tercih ediliyor. Bu yüzden karlı ve buzlu zeminlerde hız limitlerinin altında olmak ve takip mesafenizi korumak sizi ve karşınızdakini korur.

Karlı ve buzlu zeminlerde direksiyona uyguladığınız yumuşak davranma biçimini fren ve gaz pedalına da uğramanızı tavsiye ederim. Gaz pedalına özellikle sıfırdan hareket etme

durumlarında yumuşak davranırsanız otomobil daha az patinaj çekecektir. Fren pedalına yumuşak davransanız da özellikle karlı zeminde ABS fren sistemi devreye girecek ve lastikleriniz kayacaktır. Bu durumda tek üzerinde duracağınız durum lastiklerin kilitlenmemesi ve sürekli olarak fren pedalına basmamamız olacaktır.

Karda otomobil kullanmanın en önemli noktası kış lastiklerinizin olmasıdır. Kış lastikleriniz olmadığında siz ne kadar iyi bir sürücü olsanız da aracınızın yere tutunması zorlaşacak ve siz de aracı kontrol etmek için fazla efor sarf edeceksiniz.