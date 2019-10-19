Lamborghini’den rekor Huracan üretimi

2014 yılında yollarla buluşan V10 motorlu Huracan ailesi markanın başarılı modeli olan Gallardo’nun yerini almıştı. Otomobilin coupe, spyder ve arkadan itişli versiyonları bulunuyor. 2017 yılında modelin en hızlı versiyonu olan Performante yola çıktı. 2019 yılında ise otomobilin en güncel hali olan EVO modeli tanıtıldı.

14 bin 22 üretim numaralı olan Huracan en güncel versiyon olan EVO oldu. Grigio Titans (gri) gövde renkli otomobil Kore otomobil pazarı için üretilmiş. 2019 yılının ilk 6 ayında Lamborghini toplamda 4553 adet otomobil teslimatı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre teslimatlarını yüzde 96 artırmış!