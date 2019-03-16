Lexus’tan “Takumi Ustaları” belgeseli

Genel olarak bir işte uzman unvanı almak için 10 bin saatlik çalışma yeterli olurken Lexus'un Takumi Ustaları, 60 bin saatlik deneyimle bu mertebeye ulaşıyorlar. Bu yılda 8 saatten 250 günde yapılacak çalışmayla 30 yıla denk geliyor.

Lexus, Takumi'lere özel olarak bir belgesel hazırladı. Görsel olarak çarpıcı portreler ortaya koyan Chef's Table yönetmeni Clay Jeter, sıra dışı bir işe imza attı. Takumi Ustaları'nın yaşamlarını anlatan belgesel, 19 Mart'tan itibaren New York Film Festivali'ndeki prömiyer ile birlikte yayınlanacak. Aynı zamanda Takumi Ustaları'nın yeteneklerini sergilediği 60 bin saatlik bir versiyon da yer alacak.

Her ne kadar bilgisayar sistemleri otomobil üretiminin ve tasarımının temelini oluştursa da, Lexus'da el işçiliği, en yüksek kaliteyi sağlamak adına en önemli unsur olmaya devam ediyor. Lexus, sahip olduğu bu üstün kaliteyi çok üstün yeteneklere sahip olan usta zanaatkarlarına “Takumi Ustaları'na” borçlu.

Lexus tasarımının vazgeçilmez parçası olan Takumi Ustaları, boyanın hatasız olmasından elle yapılan deri döşemenin dikişlerinin kusursuz olmasına kadar birçok detayı gözden geçiriyor. Takumi Ustaları'nın yetenekleri o kadar üst seviyededir ki, hareketleri dijitalleştirilip, aracın dış yüzeyini boyayan robot programlarına uygulanmıştır.