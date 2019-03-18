Mercedes en lüks modellerini Amerika’da üretecek!

Alman otomotiv devi Mercedes lüks ürünlerini Maybach olarak adlandırıyor. Genellikle yolda görmeye alışkın olduğumuz Maybach modelleri ise S-Serisi temelleri üzerine inşa edilmiş standart versiyonlardan daha uzun olan sedan gövdeli modeller oluyor. Marka 2018 yılı içinde Maybach’ın SUV modelini üreteceğini açıklamıştı. Bunun sebebi ise Rolls-Royce’nin Cullinan, Bentley’in Bentayga, BMW’nin de X7 gibi modellerle lüks büyük SUV modeli segmentinden pay alacak olması.

Markadan yapılan açıklamada ise Maybach SUV, 3. jenerasyon GLS modeliyle aynı platformu paylaşacak. Mercedes-Maybach GLS Amerika’da üretilen en pahalı binek araç olacak. Amerika kaynaklarına göre otomobilin fiyatının Amerika’da 200 bin dolar civarında olacağı söyleniyor.

Mercedes-Benz Amerika CEO’su Dietmar Exler, “Maybach markasını mantıklı bir şekilde genişleteceğiz. Maybach A-Serisi’ne sahip olmanızı düşünmüyoruz ama en önemli lüks otomobiller de lüks otomobil modellerine sahip olmak bizim için çok anlam ifade ediyor” dedi.

Aston Martin, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley gibi markaların ultra lüks SUV segmentine giriş yapması bu segmentin gelişimini olumlu yönde etkiledi ve geçen yıl dünya çapında 7500 adet lüks SUV satıldı. Bu rakam 2023 yılında ise AutoForcast Solutions’a göre 20 bin seviyelerinde olacak.

Alabama’da üretilecek!

1997 yılında kurulan Alabama’daki Mercedes fabrikasında M-Serisi üretiliyordu. Günümüzde ise bu üretim tesisinde gelecek jenerasyon GLS ve yeni Maybach SUV üretileceği söyleniyor. Elektrikli otomobil devrimi ve yeni modellerin üretimi için bu fabrikaya ilk etapta 1 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Elektrikli Mercedes otomobilleri için bataryların üretimi de bu tesis tarafından yapılacak. EQ Serisi otomobillerin üretimi 2020 yılının ilk aylarında olacak.

Fabrika GLS, GLE ve GLE Coupe modellerinin günümüzde hub noktası durumunda. 300 bin otomobil üretimi kapasitesine sahip olan bu fabrika Amerika açısından da oldukça önemli çünkü ikinci en büyük otomobil ihracatı yapan tesis.

Lüks SUV pazarı tam gaz!

Dünya üzerinde 300 bin dolarlık SUV modelleri az sayıda bulunuyor. Ama bu yeni mücadele bu durumu ortadan kaldıracak gibi. İki yıl öncesinde Bentley, Betayga isminde ilk SUV modelini tanıtmıştı. Geçen yıl ise Lamborghini, 200 bin dolarlık Urus modelini piyasaya sundu, sonrasında ise Rolls-Royce Cullinan ile bu ekibe katıldı. 2019 yılının sonunda Aston Martin DBX modelini piyasaya sunacak ve Ferrari’de 2022 yılında SUV modelini ortaya çıkarak.