Mercedes Tesla’yı bu modeliyle avlayacak!

Alman otomotiv devinin Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttığı modeli olan EQS’ye merhaba deyin. Bu otomobil Mercedes’in elektrikli otomobil ailesindeki en üst modeli konumunda. Tasarımı, teknolojisi ve 700 km’lik menziliyle bu sınıftaki rakipleriyle de ciddi bir rekabet içinde olacağını kanıtlıyor.

Otomobilin füturistik görünümü bir uzay mekiğini andırıyor. 100 kWh’lik bataryalara sahip olan otomobil 470 beygir güç üreten elektrik motoruna sahip ve 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 4.5 saniyesini alıyor. Ayrıca maksimum 200 km/s hız yapan EQS tam şarjla 700 km’de gidebiliyor. Sıfırdan şarj edilmeye başlandığında 20 dakikada yüzde 80 pil doluluk oranına erişebiliyor. Ayrıca EQS’de seviye 3 otonom sürüş bulunuyor.

EQS’nin ön kısımında yer alan ledler tam 229 adet. Bu sayede görünümü tamamen değişen ön kısımda marka logosu da çok farklı bir şekilde gözüküyor. Ayrıca EQS’de Led matrix olarak bu aydınlatma grubu kullanılıyor.