Ocak ayı Citroen fırsatları

Citroën, Ocak ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. 5 koltuklu ve 7 koltuklu C4 Picasso modellerinde ise 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Citroën C3'ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 70.165 TL'den başlarken C3 Aircross'un fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 116.630 TL'den başlıyor. Citroën'in en çok satan modeli C-Elysée'nin fiyatı ise ÖTV ve hurda indirimiyle 39.665 TL'den başlıyor. Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 111.130 TL'den başlarken C4 Spacetourer'nun fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 154.875 TL'den başlıyor.

Kampanya Citroen hafif ticari araçlarda da devam ediyor!

Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı KDV ve hurda indirimi ile birlikte 68.578 TL'den başlarken, Berlingo Combi'nin fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 83.730 TL'den başlıyor.

Jumpy Panelvan'ın fiyatı KDV ve hurda indirimiyle 102.245 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 134.560 TL olurken Jumpy Space Tourer'ın fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 142.238 TL oluyor. Jumper Panelvan'ın fiyatı KDV ve hurda indirimiyle 103.207 TL'den başlıyor.