Otokar ‘KENT’ Busworld Europe’da sergilenecek

Otokar; şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile taçlandıracak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanıp üretilen araçlarıyla İspanya’dan Almanya’ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya’ya büyük beğeni toplayan Otokar; Busworld Europe'da ayrıca Kent’in doğal gazlı modelini tanıtacak. Otokar, ulaşımda engelleri kaldıran Kent U’nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurt dışında Territo adıyla bilinen Kent'in okul otobüsüyle fark yaratacak. Ayrıca tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığında yeni bir soluk getiren Doruk T ve Sultan Mega aracı da Otokar standında sergilenecek.

FRANSA, İTALYA, BELÇİKA VE İSPANYA’DAKİ SATIŞLARIMIZI YÜZDE 25 ARTIRDIK

Otokar'ın global bir marka olma hedefi ile çalışmalarını yürüttüğünü belirten Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; “Mühendislik kabiliyetimiz, geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz özel çözümlerimizle global pazarlardaki yükselişimiz devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında müşteri isteklerine yanıt verebilmek için Ar-Ge yatırımımızı artırdık. Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5’ini ayırdık. Avrupa otobüs pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında sadece Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya’daki satışlarımızı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artırdık” dedi.

YENİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS KENT BUSWORLD EUROPE SAHNESİNDE

Alternatif yakıtlı otobüsler konusunda önemli çalışmalar yürüten Otokar, Türkiye’nin ilk hibrit otobüsünü 2007 yılında üretti. Sektördeki ilklerine 2012 yılında Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsüyle devam eden Otokar, yeni elektrikli otobüsü Kent'i Busworld Europe'da tanıtacak.

Otokar'ın 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Testleri devam eden e-Kent'in 2020 yılında Avrupa’da satışta olması planlanıyor. 95 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip e-Kent, daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak için tasarlandı. Dinamik, zarif ve modern tasarımı ile dikkat çeken e-Kent; geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.