Otomotiv sektörü ihracatta liderliği bırakmadı

2019 yılının ilk altı ayında 15.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, toplam ihracat içinde yüzde 17.4 pay alarak ilk sıradaki yerini korumaya 14'üncü yılında da devam etti.

OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Rapora göre, bu dönemde otomotiv ithalatı yüzde 49 azalırken, dış ticaret fazlası yüzde 60 artarak 8.7 milyara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 3.1 değerinde gerçekleşti. OSD raporuna göre, 2019 yılının ilk yarısında otomobil ihracatı yüzde 12 azaldı. Otomobil dış ticaret fazlası ise 2018 yılı ilk yarısına göre yüzde 60 artarak 4.6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise son 10 yıla ait dış ticaret verileri oldu. Son 10 yıllık verilere göre Türkiye otomotiv sektörü, 2011 ve 2015 yılları haricinde sürekli dış ticaret fazlası verdi. Sektörün son 10 yıllık dış ticaret fazlası ortalama olarak 2.6 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

EN BÜYÜK İHRACAT FRANSA'YA

OSD'nin hazırladığı göre, 2019 yılının ilk altı ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke 1.6 milyar dolarla Fransa olurken, onu 1.5 milyar dolarla Almanya, 1.3 milyar dolarla İtalya izledi. Sektör yılın ilk altı ayında Birleşik Krallık'a 1.2 milyar dolar, İspanya'ya 804 milyon dolar, Slovenya'ya 536 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

OSD'nin hazırlamış olduğu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu'na göre, 2019 yılının ilk altı ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

1. Fransa 1,6 milyar dolar

2. Almanya 1,5 milyar dolar

3. İtalya 1,3 milyar dolar

4. Birleşik Krallık 1,2 milyar dolar

5. İspanya 804 milyon dolar

6. Slovenya 536 milyon dolar

7. Belçika 514 milyon dolar

8. Polonya 493 milyon dolar

9. Hollanda 462 milyon dolar

10. ABD 442 milyon dolar