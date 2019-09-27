Otomotiv sektörü yöneticileri faiz indirimine ne dedi?

Faiz indirimi sadece Türkiye’de üretilen otomobil ve ticari araçlar için geçerli olacak. Ancak Türkiye’de üretim yapan markalar arasında Toyota yer almıyor. Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “1 Ekim tarihinde başlayıp yıl sonuna kadar sürecek faiz indirimi, otomotiv sektörünü son çeyrekte hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır. Toyota olarak farklı modellerimiz için yaptığımız çok cazip kampanyalar ile biz de bu kampanyada yer alacağız. Bu konuda geniş kapsamlı ve müşterilerimizin yararına olacak şekilde hazırlanıyoruz.” dedi.

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Türkiye’de üretim yapan ve Türkiye’nin en çok satan otomobil markası olan Renault Mais Genel Müdür Berk Çağdaş, “Üç kamu bankasının Türkiye'de üretilen modellerin taşıt kredisi faizini yüzde 0,49 – 0.69'a çekmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek.” dedi.

Bir diğer yerli üretici Hyundai’nin Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel ise ”Faizlerde son dönemlerde yaşanan düşüş trendinin otomotiv satışları üstünde olumlu etkisi olduğunu gözlemliyorduk. Buna paralel olarak, bugün devlet bankalarının açıkladığı özel kredi faiz oranları da otomotiv sektöründe satışlara olumlu katkı yapacaktır. Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araçlar kadar ikinci el

piyasasının da hareketlenmesini beraberinde getirecektir.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan markasından Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Türkiye iyi bir ticari araç üreticisi. Kamu bankalarının Türkiye'de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” dedi.

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu durum, 2018 Ağustos'undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre %60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten kârsız satış yapan firmalara ilave malî yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır”