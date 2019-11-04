Otomotivde umut eskiyen filolarda

Ekonominin lokomotif sektörlerinin başında gelen ancak içerde ve dışarda yaşanan gelişmeler nedeniyle büyük bir daralma ile karşı karşıya olan otomotiv sektörü, özellikle son faiz indirimlerinin ardından başlatılan kampanyalarla toparlanmaya çalışıyor. Yeni BMW 3 serisinin tanıtımı vesilesiyle buluştuğumuz, sektörde lüks segmentte faaliyet gösteren BMW'nin Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv'in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ile sektör üzerine de sohbet etme fırsatı bulduk.

Borusan Otomotiv'in CEO'su Tiftik, otomotiv sektöründe önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenme bekliyor. Bu beklentisini araç filolarında zorunlu yenileme üzerinden yaptığı basit bir hesaba dayandıran Tiftik, sorularımızı cevaplandırdı.

YENİLEME GEREKİYOR

– Faizler düşüyor, kurda hareket yavaşladı. Sektörde bir kıpırmanma var mı?

Önemli olan işin arz talep dengesinin tam nerede kırıldığına bakmak lazım. 750 binlik bir binek araç pazarı diyorsak, bir yıl 480 bin, ondan sonraki yıl 330 bin civarında öngörüyoruz. Bu rakamlar olacaksa eğer, iki yıl içinde bakıldığında toplam talep içinde bir yıllık kayıp var. Bir yıllık kayıp, yüzde 55'lik bir filo penetrasyonu olan bir ülkede, filolardan kayboldu demektir. Filolar araçlarını yaşlandırdı, yenilemeleri gerekir. Çünkü bu araçların değerleri belli bir dönemden sonra çok düşüyor. Bir de 4'üncü yıldan sonra resmi olarak amortisman ayıramıyorlar. Bu yüzden muhasebesel olarak araçları satmaları ve yenilemeleri gerekiyor. Bu matematiğe bakıldığı zaman ister istemez 100-125 bin adet yeni araba geliyor. Yani bu yıl 330 binlerde bitse.. Sonra üzerine seneye 120-130 bin daha gelse.. O zaman 440-450 binleri buluruz diye düşünüyoruz. Yani 2020'de 440-450 bin araç satışı öngörüyoruz. Yüzde 26-27 artış bekliyoruz. Tamamen matematik hesabı yapıyorum, oradan bakıyorum.”

TURİZME ÇOK ODAKLI

– Yani sektörde canlanma sadece filolara mı bağlı?

Birincil tüketiciye bakmıyorum. Tamamen yaşlanmadan dolayı oluşacak adedi görüyorum. 2020 yılında eğer siyasi bir risk olmazsa, keza bizim coğrafyamız riskli bölgede, eğer buralardan bir sorun gelmezse, bu adamlar araçlarını yenileyecektir. Hesap,budur. Filolaların ağırlıkları turizme çok odaklı. Son iki yıldır turizm tekrar toparlanma sürecine girdi. Daha önceki 4 yıl, turizm zor bir dönem geçirdi. Şimdi odaları doldurmaya başladılar. Bu sene fiyatları da artırmaya başladılar. İran suriye ve Doğu Akdeniz gibi yerlerde bir sıkıntı olmazsa, turizmdeki pozitif gelişmeye paralel, otomotiv cephesi de olumlu etkilenir. Sadece filolordaki yenilemeye bakarak bunu söyleyebiliyorum. Ama bizim ülkemizde basit matematiğin ötesinde çok fazla kriter var. Bir hesap yapıldığında doların bugün 4.70'lerde olması gerekiyor ama olmuyor. Bu biraz da güven meselesi ile ilgili bir durum. Bu yüzden mecbur kalıp yeniden araçlarını yenileme durumu dışında insanların dövizden dönüşünü, güvenin yeniden tesisi gibi faktörleri de görmek lazım.

Müşteriler kendini güvende hissetmeli

– Peki hâlâ beklemede olan vatandaş, alıma geçer mi?

Bizim sektör de güvene bakıyor. Müşteri ne zaman alır derseniz, kendini güvende hissettiği zaman diyebilirim. Güven derken de sadece tüketici güven endeksi değil burada dikkate alınması gereken. Araç değişimlerinde dikkate alınacak olan yatırımcı güven endeksidir. Alınan araç yatırım gibi görünüyor. TL bazında aldığınızın üzerinde satma gibi görülebiliyor. Sadece filo taraflarına bakıyorum. Bu işi iş olarak yapıp da para kazananlara bakıyorum, onlar almak zorunda kalacaklar. Bu gelişme de sektöre hareket getirecek. Asıl 2020'de canlanma olabilir. Şimdiden biraz başladı aslında. Satılan araç marka ve modellerine baktığımızda bunların filo araçları oluğunu görüyoruz. son dönemde faizlerdeki hızlı düşüş, kurların istikrarlı gitmesi olumlu gelişmeler.