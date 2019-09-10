Seat Frankfurt’ta iki dünya lansmanı gerçekleştirdi

Markanın büyük SUV ürünü olan Taracco FR donanımlı hibrit motoruyla Frankfurt’ta tanıtılıyor. 13 kWh’lık akü grubu bulunan bu otomobil 50 km üzerinde elektrik menzili sunuyor. Ayrıca otomobilde 150 beygir güç üreten benzinli motor var. Bu iki motorun birleşimiyle birlikte ise toplamda 245 beygir güç üreten bir hâl alan otomobil çevreye km’de sadece 50g CO2 salımı yapıyor.

Markanın fuardaki diğer lansmanı ise, CUPRA markasının yeni coupe SUV konseptli otomobili Tavascan. Tamamen elektrikli olan Tavascan, biri ön aksta, diğeri arka aksta olmak üzere iki elektrik motoruna sahip. Toplam 306 HP güçteki sahip konsept otomobil, Volkswagen Grubunun MEB platformunu temel alıyor. 450 km'ye kadar tamamen elektrikli menzil sağlayan Tavascan, 0'dan saatte 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor.

Diğer elektrikli modeller de stantta

SEAT standında ayrıca markanın ilk elektrikli otomobili olarak el Born, markanın el-Born öncesinde piyasaya sunacağı mevcut Mii modelinin elektrikli versiyonu olan Mii Electric vee-TCR (Electric Touring Car Races) yarışlarında kullanılmak üzere tasarlanan CUPRA e-Racer da sergileniyor.