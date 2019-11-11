Seat, robot ve insanları bir araya getirdi

Ibiza ve Arona’nın isimlerini arka bagaj kapaklarına monte etmekten sorumlu iki robot, bu sırada süreçte gecikme olmamasını sağlıyor ve fabrika personeli ile aynı çalışma alanını paylaşıyorlar.

Hattın her iki tarafından birer adet bulunan iki yardımcı robot iki tür armayı monte ederken, otomobillerin sol tarafında bulunan robot hat boyunca gelen modele göre Ibiza veya Arona ismini monte ediyor, sağ taraftaki ise ilgili versiyonlarda FR armasını yerleştiriyor. Her iki robotta vantuzlar kullanarak farklı tiplerde harfleri seçmek, arkadaki koruyucu kağıdı çıkarmak, gereken basıncı uygulayarak harfleri araca yerleştirmek ve öndeki koruyucu kağıdı çıkarak bir çöp kutusuna atmak için mekanik bir el bulunuyor.

Harflerin yerleştirilmesini sağlayan iki “cobot” ile birlikte ve SEAT Martorell fabrikasının akıllı bir fabrikaya dönüşümünün bir örneği olarak, bugün fabrikada montaj alanında 20 civarında işbirliği robotu var ve bunlar özellikle ergonomik olarak zorlu iş istasyonlarında, hat üzerindeki işlerin tamamlanmasına destek oluyor.