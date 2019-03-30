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Servis operasyonlarında lider : Hyundai Assan!

Hyundai Assan, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 2019 Avrupa Servis Hizmetleri Konferansı’nda, Hyundai’nin yeni projeleri masaya yatırılırken aynı zamanda başarılı ülkelere de ödülleri dağıtıldı. Toplamda 35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Hyundai Assan, en başarılı servis operasyonlarına sahip şirket seçilerek ülkemize ödül kazandırmış oldu.

Sozcu.com.tr
10:37 -
Haberler Otomotiv
Servis operasyonlarında lider : Hyundai Assan!

Müşteri memnuniyetine çok fazla değer veren Hyundai Assan, satış sonrası hizmetlerinde kullandığı dijital uygulamalarla da zamandan tasarruf sağlamış oluyor. Aynı zamanda da servis maliyetlerini de azaltan Hyundai Assan, özellikle Dijital Teslimat Öncesi Kontrolleri, Mobil Servis, Ücretsiz Check-up ve Blue Card Sadakat Programı ile öne çıkıyor. Hyundai Assan, i10, i20, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde sunduğu opsiyonel Garanti ( 3 Yıl Sınırsız km, 5 Yıl 100.000 km ya da 7 Yıl 80.000 km ) programı ile de müşterilerine güven vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Etkili bir hizmet sunabilmek için öncelikle yeni bir araç satın alan müşterilerimizi anlayarak empati kurmamız ve güven hissini oluşturmamız gerekiyor. Müşterilerimizin sorununa hızlıca çözüm üretmek ve her an yanlarında olduğumuz göstermek oldukça önemli. Hyundai Assan olarak bizler de ürünlerimize güveniyor ve müşterilerimizi memnun etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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