Subaru da otonom sürüş testlerine başlıyor

Trafik kazasından kaynaklanan ölümleri 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan SUBARU, “360 derece güvenlik” felsefesi kapsamında bağlantılı araç teknolojilerinin araştırılması ve geliştirmesi için bir program yürütüyor. Bu programın amacı, markanın EyeSight sürücü destek sistemi ile geliştirdiği gelişmiş güvenlik teknolojisini daha da ileriye taşımak.

Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank Corp. ise, yeni deneyimler ve değerler sunacak hizmet çözümleri geliştiriyor. SoftBank Corp., mobiliteyi bir hizmet olarak (Mobility as a Service / MaaS) inceliyor ve 5G sistemleri ile diğer ileri seviye iletişim teknolojilerini kullanan bağlantılı araçlar için “doğrulama” testleri gerçekleştiriyor.

İki firma bu ortak çalışma kapsmında, SoftBank Corp. tarafından geliştirilen, yüksek kaliteli 5G radyo dalgalarının lokal yayılımını sağlayan taşınabilir bir donanım olan “ODEKAKE 5G”yi SUBARU'nun Hokkadio Adası'nda yer alan Bifuka Test ve Geliştirme Merkezinde önümüzdeki aylarda kurmayı planlıyor. Test merkezinde, bağımsız-olmayan standart spesifikasyonları karşılayan bir 5G ağı ve C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) iletişimi için uygun ortam hazırlanarak “doğrulama” testleri gerçekleştirilecek. Testler; hem istasyonlar ve araçlar arasındaki hem de araçların birbiriyle olan iletişimlerini öngörmeyi; sürüş desteği ve otonom sürüş kontrolü teknolojilerinin ileriye dönük çeşitli kullanım durumlarında doğrulanmasını planlıyor.