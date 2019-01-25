Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ziyaretçilerini bekliyor!

Tofaş tarafından restore edilerek 2002 yılından bu yana tarih ve otomotiv meraklılarına kapılarını açan, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ile Tofaş Sanat Galerisi, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi'nde yer alan ve 2018 yılında 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan, çocukların aileleriyle birlikte gezebileceği Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, otomotiv sanayisinin gelişimi, bir tümülüsten yola çıkılarak aktarılıyor. Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan bir arabanın, Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorsuz araçlar ve 50. yılını geride bırakan Tofaş tarafından üretilen modeller sergileniyor.

2008 yılında restore edilen, tarihi Umurbey Hamamı'nın bulunduğu alanda yer alan Tofaş Sanat Galerisi'nde ise “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi” devam ediyor. Sergide terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına; ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede, hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün.