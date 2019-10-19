Tosfed’in yıldızı bu haftasonu belli oluyor!

19-20 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek 2'inci 3'üncü ve 4'üncü ayak yarışları ile TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi'nin 2019 yılı kadın ve erkek yıldızı belirlenecek.

TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 elemelerine katılan 26'sı kadın 604 aday arasından belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesinde hiçbir bedel ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.

Serinin 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü ayak yarışları 19 Ekim Cumartesi günü; TOSFED yarış organizasyon ekibi ve tecrübeli pilotlardan alacakları brifingle başlayacak.İki gün boyunca koşulacak 3 yarışlık seriyle 10 erkek, 3 kadın sürücü arasından 2019 yılının erkek ve kadın TOSFED Yıldızı belirlenecek.