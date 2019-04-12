Türk-Japon ortaktan Ege’de yeni fabrika

İnci GS Yuasa, yeni akü fabrikasının açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'nin de katıldığı törenle gerçekleştirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde temelleri Eylül 2017'de atılan ve 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 98 bin metrekarelik bir alana inşa edilen dev fabrika, 120 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildi. Bu yatırımla, toplam kapalı üretim alanı yüzde 63 artışla 47 bin metrekareye ulaşan İnci GS Yuasa, 5 milyon olan yıllık otomotiv akü üretim kapasitesini de 7 milyon adede çıkardı. 34 yılda 50 milyonuncu aküyü banttan indiren İnci GS Yuasa, Türkiye'de ürettiği akülerin yaklaşık yüzde 60'ını 6 kıtada 80'in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Yeni fabrikada, ileri teknoloji start/stop araç aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretiliyor.

Yeni fabrikanın tam kapasite devreye alınmasıyla birlikte bölge istihdamına katkısını da yüzde 25 artıracak olan İnci GS Yuasa, ortaklığının ilk 5 yılı için belirlediği 250 milyon TL'lik yatırım tutarına dördüncü yılında ulaşmış oldu!

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnci GS Yuasa üçüncü akü fabrikasının, Türk – Japon işbirliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu söyledi. Varank; “Japonya ile dostluğumuz uzun yıllara dayanır. Bu dostluğu üretim, yatırım ve ticaretle perçinliyoruz” dedi. Varank, “Türk – Japon ortaklığında faaliyete geçen yeni fabrikanın önemini şöyle anlattı: “Burada ileri teknoloji araç aküleri ve otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalitede yeni nesil aküler üretilecek. Üretimin yüzde 60'ını yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor. Hem üretimdeki teknoloji yoğunluğu hem de oluşturduğu dış ticaret hacmi açısından bu ve benzeri yatırımların çoğalmasını arzu ediyoruz. Bunun için de yatırımcıyı ve üreticiyi aktif şekilde desteklemeye devam ediyoruz. İnci GS Yuasa da sunulan bu imkanlardan faydalanan bir şirket. Burası akü sektörünün ilk Ar-Ge merkezine 10 yıldır ev sahipliği yapıyor. Üniversiteler ve STK'larla işbirliği içinde çalışarak yenilikçi fikirleri katma değeri yüksek, rekabetçi ürünlere dönüştürüyor. Sanayici dostlarımızdan beklentimiz, sunduğumuz teşvikleri bu şekilde değerlendirip, üretime ve istihdama odaklanmalarıdır. Ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı kim olursa olsun, bizim için önemlidir ve tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanır. Çünkü Türkiye'de üretim yapan herkes bizim için yerlidir. Türkiye olarak yönümüz; katma değerli üretim ve nitelikli istihdamdır. Bu hedefe doğru adımlar atmaya ve politikalar üretmeye devam edeceğiz.”

Neşe Gök: Dünya markası olma yolundayız

Fabrika açılışında konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Türkiye ve Japonya'dan iki köklü şirketin ortaklığının dördüncü yılı olduğunu hatırlatarak, “Kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan iki büyük şirketin temsilcileri olarak karşınızdayız. Bizi bugün el ele, omuz omuza karşınıza getiren en önemli şeyin tecrübelerimiz ve değerlerimiz olduğuna inanıyorum” dedi.

Gök hizmete giren fabrikanın, iki ülke arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi. Gök, “Biz üretmeyi sevdik, Ege'de, Türkiye'de taş üstüne taş koymanın değerini bildik. Bu topraklardan kazanıp, bu topraklara yatırım yapmayı görev edindik. Bugün Manisa'da üretilen akülerimizi, jantlarımızı dünyada 6 kıtada 100'den fazla ülkeye ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz” diye

konuştu.

Osamu Murao: Dünyanın hizmetindeyiz

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao da Türkiye'de yepyeni bir yatırımı dünyanın hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını söyledi. “Dört yıldır Türk ortağımız İnci Holding ile yakın ilişki içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz” diyen Murao, “GS Yuasa'nın ‘inovasyon ve büyüme' felsefesiyle tüm İnci GS Yuasa çalışanlarının yeteneklerini yanımıza alarak daha büyük başarılar elde edeceğimize eminim” mesajı verdi.

Cihan Elbirlik: Enerji depolama sektörünün geleceğini tayin ediyoruz

Türk ve Japon konukları ağırlayan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Türkiye'nin köklü kurumlarından İnci Holding ve asırlık deneyimiyle Japon akü devi GS Yuasa ortaklığındaki yeni yatırım çok şey ifade ediyor. En önemlisi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, sektörümüzün en teknolojik fabrikasıyla enerji depolama sektörünün geleceğini tayin ediyoruz. Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün olduğu gibi bugün de trendleri yakından takip ederek, ülkemizi dünya liginde temsil edecek” dedi.