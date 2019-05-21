Türkiye’nin en iyi iş yeri orası oldu!

İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Aon Hewitt tarafından 2006 yılından itibaren Türkiye'de düzenlenen Aon Best Employers araştırması, çalışanları için en iyi iş yeri deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan şirketleri çalışanlarının verdiği yanıtlara göre değerlendiriyor.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir yaptığı değerlendirmede, Otokoç Otomotiv'in başarısının ardında, gerek yönetim sürecinde çalışanlarla birlikte yürüttükleri şeffaf iletişimin, gerekse şirket vizyonuna paralel olarak tüm çalışanların fikir ve projelerini değerlendirdikleri platformlara sahip olmalarının bulunduğunu belirterek; “Koç Holding İnsan Kaynakları politikasında yer alan Eşitlik-Gelişim-Yetenek unsurlarından yola çıkarak hareket ediyoruz. Uzun yıllardır stratejilerimizin arasında olan “Yetkin ve Mutlu Çalışan” adına yaptığımız çalışmaların sonucu olan uygulamalarımızın pozitif yansımalarını ise artan oranda çalışan bağlılığı olarak görüyoruz. Özverili ve planlı çalışmanın sonucunda alınan bu ödül için tüm ekibime teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.