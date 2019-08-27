V Weekend Motoring için son günler

Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen V Weekend Motoring'in ikincisi 27-28-29 Eylül'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiği festivalde bu yıl da yollarda nadir görülebilen egzotik ve klasik otomobiller, off-road araçları ve motosikletler ziyaretçilerle buluşacak. V Weekend Motoring Festivali'nde tüm aileyi eğlendirecek şovların, drift ve akrobasi gösterilerinin yanı sıra birçok özel çocuk eğlence alanları ile yüzlerce indirimli ürün de olacak.

Vural Ak: “Festival anlayışını değiştirdik”



Ülkenin ve otomotiv sektörünün zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring ile otomotiv sektörüne moral ve motivasyon sağlamıştık. Festivalimize katılan markalar, araçlarını müşterilerine hareketli bir şekilde tanıtma imkanı bulmuşlardı. Geçen yıl festivale 50 binin üzerinde insan katılmış ve markalar da potansiyel müşterilerine direkt erişim sağlamıştı. Festival anlayışını tamamen değiştiren etkinliğimizin bu yıl ikincisini yapıyoruz ve 3 gün sürecek olan V Weekend Motoring 2019'a 100 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Böylece hem otomotiv sektörüne biraz moral ve motivasyon hem de tüm Türkiye'deki otomobil ve motosiklet meraklısı ve ailelerine güzel bir haftasonu geçirebilmelerini sağlayacağız” dedi.

V Weekend Motoring'de neler olacak?

Otomobil ve Motosiklet markalarının tanıtım stand alanları

Motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri

Otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri

Drift ve Akrobasi Gösterileri

Yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri

Sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları

Ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları

Sponsor markaların tanıtım stantları

Çocuk ve ailelere özel eğlence alanları

Gün boyu müzik ve DJ performansları

Yiyecek ve içecek alanları