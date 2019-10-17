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Vespa ve Piaggio’lar kredi kartına 9 taksit

Vespa ve Piaggio modellerinde, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay vade farksız taksit imkanı ve yüzde 0 faiz fırsatı ay boyunca motosiklet tutkunlarına kolaylık sağlıyor.

Sozcu.com.tr
14:13 -
Haberler Otomotiv
Vespa ve Piaggio’lar kredi kartına 9 taksit

Vespa ve Piaggio motosiklet modellerinde ekim ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay vade farksız taksit imkanı ve yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Vespa'nın çevik, dinamik, çevre korumasına duyarlı ve teknolojik özellikleriyle çığır açıcı modeli olan Primavera 150 ise tamamıyla kredi kartına 9 taksit ile alınabiliyor. Uzaktan kumandalı sele, keskin hatlara sahip LED ön – arka farlar ve 12″ alaşım jantlara sahip olan Primavera 150 gelişmiş süspansiyonlarıyla konforlu yolculuklar sunuyor.

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