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Volkswagen kârlılığını yüzde 10 arttırdı!

Haziran ayını geride bırakmamızla birlikte otomotiv marka ve gruplarının yarı yıllık mali durumları açıklanmaya başlandı. Volkswagen Grubu, Porsche satışlarının artmasıyla birlikte 2019 yılının ilk 6 ayında kârlılığını yüzde 10 arttırdı!

Sozcu.com.tr
09:14 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen kârlılığını yüzde 10 arttırdı!

Markanın operasyon kârı yüzde 10.3 artarak 9 milyar euro oldu. Bu yükselişteki en temel faktör ise VW AG çatısı altında bulunan spor ve lüks otomobil markası Porsche’nin satışları. VW, Porsche ve Skoda otomobillerine olan yüksek talep dikkat çekerken Audi’nin satışlarında azalma oldu. Marka, 2018 yılında yüzde 6.8 olan operasyonel satışların 7.2’ye çıktığını onayladı.

Volkswagen Grubu bu satış ve yüzdeler sonucunda 2019’un ilk 6 ayında toplam 5.4 milyon araç teslim etmiş, satışlarını yüzde 4.9 arttırarak 125.2 milyar euro gelir elde etmiş durumda.

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