Volkswagen ve BMW’nin pilleri aynı olacak!

Northvolt’un ortaklarından Peter Carrison, “Bugün aslında sadece Northvolt için bir dönüm noktası değil, bugün otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dalgasındaki rekabete hazır olduğumuzu gösteren bir gün. Özellikle en düşük CO2 ayak izine sahip olan pil hücrelerini üreteceğimiz Avrupa için önemli bir anı işaret ediyor.”

İsveç’te yer alacak olan bu fabrikanın yapılmasına Ağustos ayında başlanacak. Ayrıca büyük ölçekteki batarya üretimi de 2021 yılında başlayacak. Fabrika 16 GWh lityum iyon hücreli batarya üretimi kapasıtesine sahip olacak. Tesla’nın Gigafactory 1 diye adlandırdığı tesisinin kapasitesi 2018 yılında yaklaşık 20 GWh idi ve gün geçtikçe bu kapasite geliştirildi. Northvolt’un fabrikası da yaklaşık olarak 32 GWh’a kadar geliştirilecek.

Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Stefan Sommer, “Volkswagen elektrifikasyon stratejisini başarılı bir şekilde taban seviyesine indirmeye çalışıyor. Bu yüzden Northvolt ile Avrupa’da partner olmak, know-how ve sürdürülebilirlik açısından bizim için çok önemli. Bu sayede CO2 optimizasyonlu bataryaların hücre üretim süreçlerini ilerleteceğiz. Bunun ön koşulu ise elbette politik çevrelerin oluşturulması.” açıklamasında bulundu.

Volkswagen’nin Northvolt’a yatırımı tam 900 milyon Euro oldu. Bu miktarla grup pil üreticisinin yüzde 20 hissesine sahip oldu. BMW AG ise Northvolt’un uzun zamandır destekçisi olarak biliniyor. Böylece iki Alman devi marka Northvolt’a yatırım yapmış oluyor. Gelecek yıllarda üretilecek olan BMW ve VW elektrikli otomobil modellerinde aynı teknolojiye sahip olan pillerle karşılaşmamız mümkün.

Elektrikli otomobil üretimi, elektrikli otomobiller için batarya üretimi, yazılım vb. gibi teknik ve teknolojik detaylar otomotiv devlerini zorunlu olarak bir araya getiriyor. Bu birliktelikler sayesinde maliyetler azalırken, çevreyi kirleten sanayi tesisleri de azalıyor…