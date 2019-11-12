Yeni Skoda Octavia ne zaman Türkiye’de olacak?

Skoda, Octavia modelinin dördüncü jenerasyonunu Prag’ta yapılan prömiyerle tüm dünyaya tanıttı. Otomobil bir önceki jenerasyona göre daha keskin tasarıma, daha büyük ölçülere ve daha geniş iç mekana sahip.

TASARIM VE BOYUTLARI NE KADAR DEĞİŞTİ?

Skoda Octavia tamamen yenilenen tasarımıyla daha keskin çizgilere sahip oldu. Son neslinde olduğu gibi Sedan ve Combi karoserle satışa sunulacak Octavia'nın boyutları ve uzunluğu artırıldı. Buna göre Octavia Sedan'ın uzunluğu 19 mm artarak 4,689 mm, genişliği 16 mm artarak 1,829 mm oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan Octavia, 2,686 mm dingil mesafesine sahip.

Octavia daha keskin tasarım hatlarıyla birlikte dünyanın en aerodinamik otomobilleri arasına girdi. Yeni tasarımla birlikte daha çekici görünüme sahip olan model, ayrıca üstün aerodinamileriyle dikkat çekiyor. Octavia Sedan 0.24 cd hava sürtünmesi katsayısı ile dünyanın en aerodinamik araçları arasına giriyor. Bu sayede yakıt verimliliği artıyor ve CO2 emisyonu düşüyor.

DEĞİŞİM İÇ MEKANA NASIL YANSIDI?

Yeni Octavia’nın özellikle arka koltukta sunduğu diz mesafesi en dikkat çekici durumlardan biri. Ayrıca otomobilin bagaj hacmi ise 600 litre… Yeni iki kollu direksiyon simidi krom bir kaplama sahip ve çok yönlü özelliğiyle 14 farklı fonksiyon buradan kolayca kontrol edilebiliyor. Orta konsol, kapı kolları ve ön konsol da yeniden tasarlandı. Sırt dostu ergonomik koltuklar, ısıtma-soğutma ve masaj özelliğiyle daha fazla konfor getiriyor. 2020 yılı içerisinde arazi odaklı sürüş sunan Octavia Scout ve performanslı Octavia RS de ürün gamına eklenecek.

TEKNOLOJİK DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni otomobilin ön konsolundaki dijitalleşme her yaştan kullanıcının dikkatini çekecek tarzda olmuş. Otomobilin head-up display donanımı iki adet 10 inçlik ekranın yansıtılma işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca Octavia Sanal Kokpit sisteminden de faydalanmış. Bu sistem dijital gösterge anlamına geliyor ve sürücü kendi isteğine göre bu ekranda sunulan temaları seçebiliyor.

Skoda, Octavia'yı standart şasinin yanı sıra 15 mm daha alçak spor süspansiyon veya 15 mm daha yüksek bozuk yol şasisi ile de sunacak. Farklı sürüş modları ile süspansiyonu ve sönümlemeyi en iyi şekilde ayarlayan Dinamik Şasi Kontrolü ise opsiyon olarak tercih edilebilecek.

Yeni Octavia aynı zamanda DSG şanzımandaki elektronik bağlantı teknolojisini kullanıyor. Buna göre vites kolu artık vites kutusuyla mekanik olarak yapılmıyor. Bunun yerine vitesler elektronik olarak seçiliyor. Octavia'nın orta konsolunda ise vites kolu yerine sürüş modlarının seçildiği bir düğme bulunuyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ NELER?

Yeni Skoda Octavia, yeni jenerasyonunda daha çevreci, daha az yakıt tüketen ve daha az emisyon salımı olan TDI dizel ve TSI benzinli motorlar kullanacak. Bununla birlikte Skoda, şarjlı hibrit ve yarı hibrit teknolojisini de sunmaya başlayacak. 7 ileri DSG şanzımanlı 110 HP'lik üç silindirli 1.0 TSI ve 150 HP'lik dört silindirli 1.5 TSI motorlar 48-V marş motoru ve 48-V lityum iyon bataryaya sahip.

190 HP'lik 2.0 TSI motor ise dört çeker ve 7 ileri DSG şanzımanla sunulacak. Tüm TSI motorlarda benzin partikül filtresi yer alacak.

Skoda, şarj edilebilir Superb iV ile bir ilke imza atmıştı ve şimdi ise yeni Octavia'nın 1.4 TSI benzinli motoru da, Octavia iV versiyonu ile elektrikli sürüşe sahip olacak. 204 HP ve 245 HP güç seçenekleriyle tercih edilebilecek Octavia iV, 6 ileri DSG şanzımanla eşleştiriliyor.

Octavia'nın yeni jenerasyon EVO dizel motorları ise yüzde 80 daha az nitrojen oksit salımına sahip. Yeni Octavia 115 HP'den 200 HP'ye kadar olan aralıklarda üç farklı dizel motor sunuyor. Her biri 2.0 litrelik hacme sahip TDI motorlar, yüksek tork kapasitesi ve yüksek verimlilikle öne çıkıyor.

Benzinli, hibrit ve dizel motorların yanı sıra Octavia, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) kullanan G-TEC modeli de sunulacak. 130 HP güç üreten 1.5 TSI motor, CNG ile çalışacak şekilde tasarlandı.

YENİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNE SAHİP OLACAK

Dördüncü jenerasyon Octavia, bir dizi yenilikçi asistan sistemi ve güvenlik teknolojileriyle birlikte geliyor. Bu sayede Octavia sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Çarpışma Önleyici Asistan, yaya, bisiklet veya bir başka araçla çarpışmayı engellemek adına direksiyonu çeviriyor ve daha kontrollü bir manevra yapılmasını sağlıyor. Araçtan Çıkış Uyarı sistemi ise, sürücüyü kapıyı açmadan önce bir başka araç veya bisikletli yaklaşması durumunda uyarıyor. Eller Direksiyonda Tespit Sistemi ise sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını kontrol ediyor. Sürücünün potansiyel bir tıbbı acil durumla karşılaştığının tespit edilmesiyle ise, Acil Yardım Asistanı devreye girerek aracı uygun bir şekilde durduruyor.