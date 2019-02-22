Yerli otomobil için “hâlâ” yer arıyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik´e geldi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk´ü makamında ziyaret eden Büyükdede, yerli otomobil üretimi konusunda iyi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yerli otomobil üretiminde yer seçimi aşamasında olduklarını anlatan Büyükdede, “Otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda. Şu anda Türkiye´nin Otomobili Grubu iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizler de destek veriyoruz, hızla Gebze´deki Bilişim Vadisi´nde mühendisler grubu start verdi, yeni başladılar, inşallah otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda, hangi boyutta, nereye yerleşelim diye karar verecekler, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye´nin Otomobili Grubu´nun bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa´ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa´da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şu anda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazım” dedi.

Türkiye’nin Otomobil Girişimi 2018 yılında TOBB ve özel sektörden 5 firmayla kurulmuştu. Uluslararası deneyime sahip olan Gürcan Karakaş ise CEO olarak görevlendirildi. O günden bu yana Türkiye'nin Otomobili ilk defa 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecekti, sonrasında bu süre 2021 olarak güncellendi. Bugün ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı yardımcısı Büyükdede, “Fabrika için yer seçimi aşamasındayız” açıklamasını yaptı.

Hatta CEO Gürcan Karakaş yaptığı son açıklamada, “Türkiye’de çok önemli bir değişime hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hedefimiz ülkemizde bir mobilite ekosistemi yaratmak ve 2022 yılından itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır. ‘Bunu yapabilecek güçteyiz’ kısmını çoktan aştık, çünkü yola çıktık, yapıyoruz” dedi yani 2021 yılı olarak değiştirilen tarih 2022 olarak tekrar gündeme getirildi.

İLGİLİ HABER 'Babayiğit'in fabrikası hazır

Bu durumlar ve gelişmeler göz önünde bulundurulduğuna Türkiye’nin Otomobil Girişimi için fabrikanın inşa edilmesi, üretim hattının tasarlanması, üretim hattına göre tasarlanacak olan robotların yapılması, Türkiye’ye gelmesi, tedarikçilerin belirlenmesi, tasarımın ortaya çıkması, prototipinin yapılması, yol ve laboratuvar testlerinin yapılması diye uzanan listenin tamamlanması 2022 yılına kadar bitecek mi?

(DHA-sozcu.com.tr)