Yerli otomobilden bir detay daha…

Geride bıraktığımız hafta içinde Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın örtülü prototiplerle paylaştığı görselden sonra 27 Aralık cuma günü yerli otomobilin tanıtımının yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Dün TOGG’un resmi hesabından yapılan ilk paylaşımdan sonra bugün dün paylaşılan ilk görselin daha fazla detaya sahip olan versiyonu paylaşımı yapıldı.

Tanıtımın olacağı 27 Aralık tarihinden önce Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu resmi sosyal medya hesabından her gün yerli otomobille alakalı bir detay paylaşacak.