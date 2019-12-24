Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yerli otomobilden bir detay daha…

Türkiye'nin otomobili tanıtımı için geri sayım devam ediyor. Dün sosyal medyada paylaşılan far görsellerinden sonra bugünde aynı açıdan otomobilin silüetinin daha belirgin olduğu bir paylaşım yapıldı.

14:35 -
Haberler Otomotiv
Yerli otomobilden bir detay daha…

Geride bıraktığımız hafta içinde Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın örtülü prototiplerle paylaştığı görselden sonra 27 Aralık cuma günü yerli otomobilin tanıtımının yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Dün TOGG’un resmi hesabından yapılan ilk paylaşımdan sonra bugün dün paylaşılan ilk görselin daha fazla detaya sahip olan versiyonu paylaşımı yapıldı.

Tanıtımın olacağı 27 Aralık tarihinden önce Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu resmi sosyal medya hesabından her gün yerli otomobille alakalı bir detay paylaşacak.

İLGİLİ HABERYerli otomobilin farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşıldı!Yerli otomobilin farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşıldı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more