2 yaş sendromunda çocuğa nasıl davranılmalı?

İki yaş sendromu olarak adlandırdığımız 12-36 ay arası dönemi mümkün olduğu kadar az hasarla atlatmak tabi ki bizim elimizde. Bu dönem miniğiniz artık bebeklikten çocukluk çağına geçerek bir takım şeyleri anlamlandırmaya ve kendini ifade etmeye başlar. Çoğu zaman İnatlaşma, ağlama krizleri, kendilerini yerlere atma gibi eylemlere girerler. Aslında bir nevi kendilerini ispatlama çabasında olurlar. Başkalarına vurma, bağırıp çağırma da cabası. Bazı çocuklarda şiddetli yaşanan hırçınlık bazı çocuklarda daha hafif atlatılır. Sizi pes ettirme noktasına getirene kadar sizinle savaşıyor gibi hissedebilirsiniz ama bu çocuğunuzun yeni bir dünyaya göz açma ve bir şeyleri farketme dönemidir. Bu dönemi aslında zorlaştıran bizler adını da sendrom koymaktayız. Çocuklar ilgi ve şefkat isterler. Bu dönem çok toleranslı olmalıyız ve en önemlisi sakin olmalıyız evet gerçekten sakin olmalıyız. İki yaş sendromunda çocuklara nasıl bir tavır sergilemeliyiz sorusuna gelirsek;

2 YAŞ SENDROMUNDA ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALIYIZ?

ÇOCUKLARINIZLA İNATLAŞMAYIN

Eğer çocuğunuzun ona sunduğunuz bir şeye itiraz ediyorsa onunla inatlaşıp terbiye vermeye çalışmaktansa onu anlamaya çalışarak farklı yöntemlerle ikna edebilirsiniz. Mesela canı yemek yemek istemiyorsa peki o zaman birazdan yersin dediğinizde size olumlu bir yanıt verecektir.

ENERJİSİNİ ATMASINI SAĞLAYIN

Çocuğunuzu eve hapsetmektense parka götürün, birlikte yürüyüşe çıkın sosyalleşmesini ve hareket alanını genişletin. Dışarıda vakit geçirmek onu mutlu edecek ve fazla enerjisini atmasını sağlayacaktır.

OLUMSUZ KELİMELERDEN UZAK DURUN

Hayır, yapma, ona dokunma gibi sözcükleri telaffuz etmekten kaçının. Çocuğunuzu daha teşvik edici onun kalbine dokunan güzel kelimelerle uyarın.

ARTAN İŞTAHSIZLIĞINA KARŞI ISRARCI OLMAYIN

Çocuğunuz bazı günler bir şey yemek istemeyebilir. Eline abur cubur vermediğiniz takdirde çocuğunuz acıktığını ifade edip yemeğini yiyecektir. Peşinde ‘ye yavrum’ diye dolaşmak yerine yemek yiyeceği zamanı kollayın.

KENDİ GEREKSİNİMLERİNİ YAPMASINA İZİN VERİN

Çocuğunuzun eline çatal kaşık vermekten korkmayın. Bırakın döke saça yemeğini yemeye çalışsın. Ev kirlenir gibi düşüncelerinizden kurtulun. Bu davranışları ileride sizin aleyhinize olacaktır. Üstünü çıkarmasına, ayakkabılarını giyinmesine izin verin.