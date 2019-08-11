AFMC-AIMECS 2019, 8-11 Eylül’de gerçekleşiyor

1992 yılında Tokyo, Japonya'da kurulmuş uluslararası bağımsız bir örgüt olan Asya Medisinal Kimya Federasyonu (AFMC), ilaç ve eczacılık alanında dünyada yer alan üç kıtasal Federasyondan biri. Asya Medisinal Kimya Federasyonu'na başta Japonya, Çin, Güney Kore, Tayvan, İsrail, Endonezya ve Avustralya olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinin çeşitli ilaç ve eczacılık alanındaki dernekleri üyedir.

Asya Medisinal Kimya Federasyonu bugüne kadar farklı Asya-Pasifik ülkelerinde 11 adet AIMECS toplantısı gerçekleştirdi. Asya Medisinal Kimya Federasyonun 12. Uluslararası Medisinal Kimya Sempozyumu (AFMC-AIMECS 2019) ise 08-11 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da Elite World Europe Hotel'de organize edilecek. İstanbul'da gerçekleşecek bu toplantıya hem Asyalı hem de Amerika ve Avrupa'dan endüstri ve akademiden bilim insanları katılacaktır. Böylece, adı geçen bu toplantı Sanayici ve Akademisyenlerin katıldığı bir Dünya Forumu niteliğinde olacak.

8 Eylül Pazar günü, saat 17:00'de gerçekleşecek açılış oturumunda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ ve Türkiye Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkanı Dr. Mete HÜSEMOĞLU konuşma yapacak. Bu uluslararası forumda ülkemizde yer alan ilaç sanayisinin tanıtılması ve ürünlerinin sergilenmesi ülkemiz ekonomisine önemli bir açılım ve kazanç sağlayacak.