Bağışlanan organlarıyla 3 hastaya umut oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart’ta ani bilinç kaybı nedeniyle Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Aydınhan’ın (61) beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören Aydınhan’ın, iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti.

Servergazi Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonunda, Aydınhan’ın organları bağışlandı.

Bunun üzerine İzmir ve Aydın’dan gelen ekipler tarafından, böbrekler ile karaciğer, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Karaciğer İzmir Kent, böbrekler de Adnan Menderes Üniversitesi ile Ege Üniversitesi hastanelerine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Mehmet Aydınhan’ın ailesine başsağlığı dilediğini ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Organ bağışının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

“Ülkemizde binlerce vatandaşımız yaşamını sürdürebilmek için organ beklerken, bağış sayılarının beklentinin çok altında olduğunu biliyoruz. Bunun için bu ay başında Denizli’de ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesine başladık. Projemiz kapsamında organ bağışının önemini anlatmaya, vatandaşlarımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. İnşallah Denizli halkının da desteğiyle ilimizdeki organ bağış sayılarını artıracağız.”

AA