Dünya Nefroloji Derneğinden Türk bilim insanına ödül

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dünya Nefroloji Derneğinin en önemli ödüllerinden International Society Of Nephrology (Bywaters) ödülünü kazandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Bywaters Ödülü’ne 1991 yılından bu yana dünyada 12 bilim insanı layık görüldü.

Bywaters Ödülü, 2019’da Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in oldu. Sever, ödülünü Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen törende aldı.

SEVER’İN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in 1999 Marmara Depremi ile başladığı bilimsel çalışmaları, Türk ve dünya nefroloji dernekleri tarafından saha doktoru ve afet yardım koordinatörü olarak atanması; başarılı bir afet yanıtının ardından “dünyadaki en büyük felaket veritabanı”nı hazırlaması ödüle giden yol için zemin oluşturdu.

Çalışmalarıyla elde ettiği veriler, 50 dolayında bilimsel makaleye temel oluşturarak saygın dergilerde yayımlanan Sever, Sınır Tanımayan Doktorlar’a “Medecins Sans Frontieres (MSF)” takım lideri olarak atandı. Sever, saha deneyimlerini 2003-Bingöl, 2003-Bam (İran), 2005-Kashmir (Pakistan), 2010-Haiti ve 2011-Erciş/Van depremlerinde sahaya yansıtarak çok sayıda afetzedeye yardım etme olanağı buldu.

Sever’in ezilme sendromu konusunda yazdığı “The Crush Syndrome and Lessons Learned From The Marmara Earthquake (Ezilme Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler)” isimli kitabı İsviçre’de basılarak tüm dünyada satışa sunuldu.

Sever, 2010’da 5 beş yıllık çalışma sonrasında ezilme sendromunun önlenmesi ve tedavisi konusunda halen dünyanın ilk ve tek rehberini hazırlayan bir grubu oluşturdu ve bu grubun eş başkanlığı yürüttü. 2012’de yayımlanan bu rehber Türkçe, İtalyanca, Farsça, İspanyolca ve Çince dillerine çevrildi ve kısaltılmış saha versiyonu Sınır Tanımayan Doktorlar kurtarma ekipleri tarafından “Afet Sahası Rehberi” olarak kullanılmaya başlandı.

