Kepek, kafa derisindeki cildin pul pul dökülmesine neden olan yaygın bir durumdur. Tipik olarak ergenlik döneminde başlar ve 50 yaş civarında azalmaya başlar. Kepek utanç verici bir durumdur ve tedavisi de zor olabilir. Peki, saç kepeklenmesi nasıl geçer? Neden olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KEPEK NEDEN OLUR?

Kepeklerin ana nedeni, cildi yağlı, kırmızı ve pullu hale getiren bir durum olan seboreik dermatittir.

Kepeğe yol açan diğer nedenler şunlardır:

– Saçları düzenli ve güzel yıkamamak.

– Sağlıksız beslenme, vitamin eksikliği

– Sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları

– Sık sık jöle vesaç bakım ürünlerinin kullanılması

– Soğuk ve kuru havaya maruz kalmak

– Şampuan uygulandıktan sonra yeterli durulayamamak

– Mevsim geçişleri

– Şampuan değişiklikleri

– Az ya da çok sık yıkanan saçlar

– Kalitesiz saç boyaları

– Nemsiz ortamlar, soğuk veya çok sıcak ortamlar

– Ergenlik, stres, menopoz gibi hormonal sorunlar

– Saç derisinde bakteri ve mantar oluşumu

SAÇ KEPEKLENMESİ NASIL GEÇER?

Saç kepeklenmesi ve kaşıntısı kontrol edilebilir bir durumdur. Hafif kepek için, önce yağı ve cilt hücresi oluşumunu azaltmak için uygun normal bir şampuanla günlük olarak temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, ilaçlı bir kepek şampuanı deneyin. Sizin için uygun saç bakım rutini bulmak için birden fazla şampuan denemeniz gerekebilir.

Herhangi bir üründen dolayı kaşıntı, acı, kızarıklık veya yanma gelişirse, kullanmayı bırakın. Eğer döküntü, kurdeşen veya solunum zorluğu gibi alerjik bir reaksiyon geliştirirseniz, derhal tıbbi yardım alın.

Kepek şampuanları içerdikleri ilaca göre sınıflandırılır:

Pyrithione çinko şampuanları

Bunlar antibakteriyel ve antifungal ajan çinko piriti içerir.

Katran bazlı şampuanlar

Kömür katranı, kafa derinizdeki cilt hücrelerin hızlı ölümünü ve pul dökülmesini yavaşlatır. Ancak açık renkli saçlarınız varsa, bu tür bir şampuan renk bozulmasına neden olabilir. Ayrıca saç derisini güneş ışığına karşı daha hassas hale getirebilir.

Salisilik asit içeren şampuanlar

Bu ürünler ölçeğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Selenyum sülfürlü şampuanlar

Sarı, gri veya boyanmış saçların renklerini soldurabildiğinden, bunları sadece belirtilen şekilde kullandığınızdan emin olun ve şampuanlamadan sonra iyice durulayın.

Ketoconazole şampuanları

Diğer şampuanlar başarısız olduğunda işe yarayabilecek geniş spektrumlu bir antifungal ajandır. Bu şampuan kafa derisinde yaşayan kepeklere neden olan mantarları yok edebilir.

Her bir şampuan şişesi üzerindeki talimatları dikkatle okuyun ve uygulayın. Bazı ürünler birkaç dakika bekletilirken, diğerleri hızlı bir şekilde durulanmalıdır. İlk başta, kepek tedavisi için haftada bir ila üç kez ilaçlı şampuan kullanın. İlaçlı şampuanı birkaç hafta düzenli olarak kullandıysanız ve hala kepeğiniz varsa doktorunuzla veya dermatoloğunuzla görüşün. Reçeteli bir şampuan veya steroid bir losyon gerekebilir.

KEPEĞİ ÖNLEMENİN YOLLARI

– Stres bazı insanlarda kepeği tetikleyebilir, bu nedenle stresi daha iyi yönetmek semptomları azaltabilir.

– Yağlı saç ve saç deriniz varsa günlük yıkama yardımcı olabilir.

– Güneş ışığına biraz maruz kalmak yararlı olabilir.

– Yeterince çinko, B vitaminleri ve bazı yağ türlerini sağlayan bir diyet kepeklenmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

– Saç şekillendirme ürünleri saçınıza ve saç derinize yapışarak yağlanmalarına neden olabilir, bu yüzden sıklıkla kullanmamanız tavsiye edilir.

– Çok az kanıt olmasına rağmen, bazı insanlar çay ağacı yağı içeren preparatların kepek belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğuna inanmaktadır. Bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu yüzden dikkatli olun.

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