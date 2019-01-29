1 Şubat’tan itibaren telefonlarda yeni dönem! Android Pie geliyor

1 Şubat’ta telefonlarda yeni dönem başlıyor; Android Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?
Google’ın yayınladığı en yeni Android sürümü telefonunuza geliyor.
Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni Android sürümüne kavuşacak mı?
İşte o telefonların tam listesi
Samsung Galaxy S8 (1 Şubat 2019)
Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3000 mAh
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Samsung Galaxy S8 Plus (1 Şubat 2019)
Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3500 mAh
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LG G7 ThinQ
Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3000 mAh
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G V30
Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3300 mAh
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G V20
Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3200 mAh
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LG G6
Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)
Kamera: 13 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3300 mAh
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Huawei P10
Ekranı: 5.1 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3200 mAh
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Huawei Mate 10
Ekranı: 5.9 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 4000 mAh
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Honor 9
Ekranı: 5.15 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3200 mAh
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Honor View 10
Ekranı: 5.99 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3750 mAh
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Huawei Mate 9
Ekranı: 5.9 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 4000 mAh
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Huawei P20
Ekranı: 5.8 inç (1080 x 2240 piksel çözünürlük)
Kamera: 20 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3400 mAh
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Huawei P20 Pro
Ekranı: 6.1 inç (1080 x 2240 piksel çözünürlük)
Kamera: 40 MP
Bellek: 8 GB RAM
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Huawei P20 Lite
Ekranı: 5.84 inç (1080 x 2280 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3000 mAh
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Motorola Moto Z3
Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3000 mAh
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Motorola Moto Z3 Play
Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3000 mAh
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Motorola Moto Z2 Force
Ekranı: 5.5 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 2730 mAh
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Motorola Moto Z2 Play
Ekranı: 5.5 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 4 GB RAM
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Motorola Moto X4
Ekranı: 5.2 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3000 mAh
***
Motorola Moto G6 Plus
Ekranı: 5.9 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3200 mAh
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Motorola Moto G6
Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 3000 mAh
***
Motorola Moto G6 Play
Ekranı: 5.7 inç (720 x 1440 piksel çözünürlük)
Kamera: 13 MP
Bellek: 3 GB RAM
Pil: 4000 mAh
Pil: 3000 mAh
***
General Mobile GM 8
Ekranı: 5.7 inç (720 x 1440 piksel çözünürlük)
Kamera: 13 MP
Bellek: 3 GB RAM
Pil: 3075 mAh
***
HTC U12+
Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
***
HTC U11
Ekranı: 5.5 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3000 mAh
***
HTC U11+
Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)
Kamera: 12 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3930 mAh
***
HTC U11 Life
Ekranı: 5.2 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)
Kamera: 16 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 2600 mAh
***
Sony Xperia XZ2
Ekranı: 5.7 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 19 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3180 mAh
***
Sony Xperia XZ2 Premium
Ekranı: 5.8 inç (3840 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 19 MP
Bellek: 6 GB RAM
Pil: 3540 mAh
****
Sony Xperia XZ2 Compact
Ekranı: 5.0 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)
Kamera: 19 MP
Bellek: 4 GB RAM
Pil: 2870 mAh
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Sony Xperia XZ Premium
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Sony Xperia XZ1
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Sony Xperia XZ1 Compact
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Google Pixel XL
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Google Pixel
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Google Pixel 2
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Google Pixel 2 XL
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Samsung Galaxy A6
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Samsung Galaxy A6 +
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Samsung Galaxy A7 (2018)
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Samsung Galaxy A8+ (2018)
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Samsung Galaxy A9 (2018)
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Samsung Galaxy J2 Core
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Samsung Galaxy J4
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Samsung Galaxy J4+
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Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J6+
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