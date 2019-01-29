1 Şubat’tan itibaren telefonlarda yeni dönem! Android Pie geliyor

1 Şubat’ta telefonlarda yeni dönem başlıyor; Android Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

Google’ın yayınladığı en yeni Android sürümü telefonunuza geliyor.

Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni Android sürümüne kavuşacak mı?

İşte o telefonların tam listesi

Samsung Galaxy S8 (1 Şubat 2019)

Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Samsung Galaxy S8 Plus (1 Şubat 2019)

Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3500 mAh

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LG G7 ThinQ

Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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G V30

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3300 mAh

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G V20

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3200 mAh

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LG G6

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 13 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3300 mAh

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Huawei P10

Ekranı: 5.1 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3200 mAh

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Huawei Mate 10

Ekranı: 5.9 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 4000 mAh

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Honor 9

Ekranı: 5.15 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3200 mAh

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Honor View 10

Ekranı: 5.99 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3750 mAh

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Huawei Mate 9

Ekranı: 5.9 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 4000 mAh

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Huawei P20

Ekranı: 5.8 inç (1080 x 2240 piksel çözünürlük)

Kamera: 20 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3400 mAh

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Huawei P20 Pro

Ekranı: 6.1 inç (1080 x 2240 piksel çözünürlük)

Kamera: 40 MP

Bellek: 8 GB RAM

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Huawei P20 Lite

Ekranı: 5.84 inç (1080 x 2280 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Motorola Moto Z3

Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Motorola Moto Z3 Play

Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Motorola Moto Z2 Force

Ekranı: 5.5 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 2730 mAh

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Motorola Moto Z2 Play

Ekranı: 5.5 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 4 GB RAM

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Motorola Moto X4

Ekranı: 5.2 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Motorola Moto G6 Plus

Ekranı: 5.9 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3200 mAh

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Motorola Moto G6

Ekranı: 6.01 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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Motorola Moto G6 Play

Ekranı: 5.7 inç (720 x 1440 piksel çözünürlük)

Kamera: 13 MP

Bellek: 3 GB RAM

Pil: 4000 mAh

Pil: 3000 mAh

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General Mobile GM 8

Ekranı: 5.7 inç (720 x 1440 piksel çözünürlük)

Kamera: 13 MP

Bellek: 3 GB RAM

Pil: 3075 mAh

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HTC U12+

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

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HTC U11

Ekranı: 5.5 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

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HTC U11+

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3930 mAh

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HTC U11 Life

Ekranı: 5.2 inç (1080 x 1920 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 2600 mAh

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Sony Xperia XZ2

Ekranı: 5.7 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 19 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3180 mAh

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Sony Xperia XZ2 Premium

Ekranı: 5.8 inç (3840 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 19 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3540 mAh

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Sony Xperia XZ2 Compact

Ekranı: 5.0 inç (1080 x 2160 piksel çözünürlük)

Kamera: 19 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 2870 mAh

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Sony Xperia XZ Premium

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Sony Xperia XZ1

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Sony Xperia XZ1 Compact

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Google Pixel XL

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Google Pixel

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Google Pixel 2

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Google Pixel 2 XL

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Samsung Galaxy A6

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Samsung Galaxy A6 +

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Samsung Galaxy A7 (2018)

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Samsung Galaxy A8+ (2018)

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Samsung Galaxy A9 (2018)

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Samsung Galaxy J2 Core

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Samsung Galaxy J4

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Samsung Galaxy J4+

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Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6+