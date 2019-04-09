3 yaşındaki çocuk iPad’i etkisizleştirdi! 50 yıl bekleyecek…

Osnos, “Bu bir fake’e benzeyebilir ama maalesef iPad’im, 3 yaşındaki çocuğun defalarca şifresini çözmeye çalışması sonucu bugün böyle görünüyor. Bir fikriniz var mı?” diye yazdı.

Uh, this looks fake but, alas, it's our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) 6 Nisan 2019

Gazeteci, paylaşımına ekranın resmini de ekledi. Resimde, cihazın etkin olmadığı ve yeni deneme için 25.536.442 dakikalık sürenin verildiği belirtiliyor.

Takipçiler, farklı çözüm yollarını yazdı. Hatta bazıları, cihazı oğluna 50. yaş gününde hediye etmeyi teklif etti.