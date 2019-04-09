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3 yaşındaki çocuk iPad’i etkisizleştirdi! 50 yıl bekleyecek…

ABD’de gazeteci Evan Osnos, iPad’inin şifresiyle oynayan 3 yaşındaki çocuk tarafından en az 49 yıl için etkisizleştirildiğini belirtti. Osnos, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iPad'ini açmak için okurlarından yardım istedi.

10:19 -
Haberler Bilim - Teknoloji
3 yaşındaki çocuk iPad’i etkisizleştirdi! 50 yıl bekleyecek…

Osnos, “Bu bir fake’e benzeyebilir ama maalesef iPad’im, 3 yaşındaki çocuğun defalarca şifresini çözmeye çalışması sonucu bugün böyle görünüyor. Bir fikriniz var mı?” diye yazdı.

Gazeteci, paylaşımına ekranın resmini de ekledi. Resimde, cihazın etkin olmadığı ve yeni deneme için 25.536.442 dakikalık sürenin verildiği belirtiliyor.

Takipçiler, farklı çözüm yollarını yazdı. Hatta bazıları, cihazı oğluna 50. yaş gününde hediye etmeyi teklif etti.

Son güncelleme: android-time 11:37 09.04.2019
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