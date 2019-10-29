App Store’da Türkiye’ye özel bölüm “Yeni ve yerli TR” yayında

Türkiye'deki uygulama ekonomisi ve geliştirici ekosistemi günden güne büyüyor. App Store da bu konuda Türk uygulama geliştiricilere destek olmak için özel bir bölümü yayına aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Yeni ve yerli TR” isimli yazı dizisi okuyucularla paylaşıldı.

App Store yaptığı; “Türkiye'deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız. Hazırsan, başlayalım.” ile yeni bölümü duyurdu.

İLK YAZIDA DÖRT UYGULAMA İŞLENDİ

Serinin ilk yazısı tamamen Türkçe olan ilk meditasyon ve farkındalık uygulaması Meditasyon’u, iki genç girişimcinin yıldızlararası bir yolculuğa davet eden oyunu Director: Xenite’i, kullanıcıların paylaşımlarına hareketlendiren sosyal hikaye düzenleyicisi olan moi’yi, ve yenilenen yayın platformu Turkcell TV+’ı işliyor.