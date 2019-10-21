Apple’dan güncelleme uyarısı: GPS sorunu yaşanabilir

Apple eski model telefonları için geçtiğimiz aylarda güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme ile birlikte GPS hatalarının giderildiğini belirten şirket, kullanıcıların bu güncellemeyi yapması konusunda uyarıda bulunmuştu.

2012 yılı ve öncesinde üretilen iPhone ve iPad modelleri için yayınlanan bu güncelleme GPS konumu, tarih ve saat hatalarını gideriyor. 6 Nisan 2019 tarihinde tespit edilen sorun GPS saat aktarımından kaynaklanıyor.

Shiftdelete’de yer alan habere göre; Apple iPhone 5 ve iPad 4 modellerinin iOS 10.3.4 sürümüne güncellenmesi gerektiğini belirtti. Şirket 1. Nesil iPad Mini, iPhone 4s, iPad 2, iPad 3 modellerinin de iOS 9.3.6 sürümüne güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. iPod touch ve SIM kart desteği olmayan iPad modellerinde sorun bulunmadığını belirten firma, güncel cihazların da bu sorundan etkilenmediğini açıkladı.

GPS SORUNUNUN TEMEL SEBEBİ 1023 HAFTALIK PERİYOT

GPS sorununun temel sebebi 1023 haftalık periyotlara sahip olması. 6 Ocak 1980 tarihi GPS periyotlarının ilk başlangıç tarihi olarak biliniyor. 21 Ağustos 1999 yılında 2. periyot başlangıcı yapıldı. Ancak Apple, eski cihazlarında 2. periyot ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmadığı için 1023 haftalık periyot bittiğinde cihazlar tekrar başlangıç tarihine dönecek.

Bu sebepten dolayı şirket, 6 Nisan 2019 tarihinde duyuru yayınladı. Bu sorunu çözebilmek için yayınlanan güncellemenin periyot bitiminden önce yüklenmesi gerektiğini belirten Apple, eski iPhone ve iPad kullanıcılarını uyardı.

3 KASIM’A KADAR GÜNCELLEME YAPILMALI

3 Kasım 2019 tarihine kadar güncelleme yapılmayan cihazlarda bu sorunun devam edeceğini belirten yetkililer, cihaz sahiplerinin güncelleme yapmaları gerektiğini belirtti.

Benzer şekilde başka marka ve model cihazlar da bu sorundan etkilenebilir. Marka gözetmeksizin eski cihazlarınızın GPS ile ilgili güncelleme alıp almadığını kontrol etmekte fayda var.