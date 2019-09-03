Ay’da tuhaf bir madde keşfedildi! Jelimsi yapı…

Yutu-2 keşif aracı bundan 1 hafta önce Ay'ın karanlık yüzünde 9. gündüze uyandı. Ay'da gündüz 14 Dünya gününe denk geliyor. Yutu-2 keşif aracının görevi ise belirtilen noktalarda bilimsel keşif çalışmaları yapmak. Yutu-2 keşif aracı keşfini yaparken jel benzeri bir maddeyle karşılaştı. Büyüleyici renklere ve gizemli bir parlaklığa sahip olduğu açıklanan madde, yakın tarihli bir çarpma kraterinin dibinde bulundu.

Shiftdelete’de yer alan habere göre Çin henüz bulunan maddenin resimlerini paylaşmadı. Ancak, keşif aracı tarafından bulunan çarpma kraterinin görüntüsü paylaşıldı. space.com yaptığı değerlendirmede, maddenin bir göktaşının ayın yüzeyine çarptıktan sonra kraterde oluşan bir cam olabileceğini söyledi.

GÜNDÜZLERİ 200 DERECE!

Gündüzleri 200 santigrat dereceye kadar yükselen sıcaklıklar nedeniyle araçlar kısa süreli dinlendiriliyor. Görevlerinin 3 Ay günü süreceği planlanmıştı. 9. Ay gününü yaşayan uzay araçları şimdiye kadar 271 metre yol kat etti ve batıya doğru ilerlemeye devam ediyor.